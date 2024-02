Legia Warszawa jest najbardziej rozpoznawalnym klubem z Polski, co przyciąga ciekawych zawodników, oraz niekiedy znane nazwiska u schyłku kariery. Najlepszym przykładem ostatnich lat jest Daniel Ljuboja, który po latach spędzonych we Francji i Niemczech dogrywał ostatnie lata kariery na ekstraklasowych boiskach. Okazuje się, że niedawno Legia miała też szansę na ściągnięcie zawodnika z równie, a może nawet bardziej, imponującymi wpisami do CV.

Wielka gwiazda Realu Madryt i PSG mogła grać w Legii Warszawa

Weszło poinformowało, że zawodnikiem zaproponowanym Legii Warszawa był Jese Rodriguez. Obecnie 30-latek, który w przeszłości uchodził za wielką nadzieję Realu Madryt. Świadczyć o tym może fakt, ze Jose Mourinho dał mu zadebiutować w oficjalnym meczu już w wieku 18-lat, a wówczas skrzydłowy zmienił Cristiano Ronaldo na ostatnie 15 minut meczu z Ponferradiną w Pucharze Króla.

Łącznie Jese dla pierwszej drużyny Realu rozegrał 63 mecze, w których zdobył 13 goli, ale jego karierę zrujnowały poważne kontuzje. Później grał jeszcze m.in. dla PSG, które płaciło za niego 25 milionów euro oraz Stoke City, Realu Betis, czy Sportingu Lizbona, ale nigdzie nie zagrzał miejsca na dłużej. Jego ostatnimi klubami były tureckie Ankaragucu, Sampdoria i brazylijska Coritiba FC, z której odszedł z początkiem roku.

Obecnie 30-latek pozostaje bezrobotny i szuka dla siebie klubu, a agenci zaoferowali go Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski uznali jednak, że nie potrzebują takiego zawodnika i nawet nie usiedli do rozmów. Zapewne Rodriguez dałby radę w ekstraklasie i byłby świetnym ruchem marketingowym, ale można spodziewać się, że zażądałby sporej pensji, niewymiernej do obecnych umiejętności.

Niedawno Hiszpan w wywiadzie dla dziennika "Marca" przekonywał, że "kto da mu szansę, ten nie pożałuje". Na pytanie, co ma do zaoferowania nowej drużynie, odpowiadał: - Stuprocentowy codzienny profesjonalizm, doświadczenie w różnych drużynach i krajach, różne systemy gry z trenerami o bardzo różnych pomysłach, a przede wszystkim bycie dobrym kolegą z drużyny i wygrywanie. Jestem zwycięzcą i lubię wygrywać.