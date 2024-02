Wreszcie! Dariusz Mioduski ogłasza. Tak wygląda sytuacja Legii Warszawa

Do wiosennego grania w Ekstraklasie Legia Warszawa, jak większość polskich klubów, przygotowywała się w Turcji. Wicemistrzowie Polski szlifowali formę grając z tak uznanymi markami jak Dynamo Kijów, czy Rapid Wiedeń. W obozie uczestniczył nowy zawodnik Ryoya Morishita.

Mioduski otwarcie o finansach klubu. Z czego wynikały?

Jeszcze przed startem wiosennego grania głos zabrał prezes i właściciel klubu Dariusz Mioduski. W rozmowie z Interią poruszył kilka istotnych tematów. Wśród nich znalazły się klubowe finanse. Postanowił otwarcie opowiedzieć o kondycji klubu. To zagadnienie, które zostało pokazane w zbliżającej się wielkimi krokami premierze serialu "Legia. Do końca". Przez poprzedni sezon kamery towarzyszyły piłkarzom, trenerom i działaczom stołecznego klubu, a teraz kibice będą mogli zobaczyć efekty pracy filmowców. Zdecydowano się na wpuszczenie ich nawet na spotkania zarządu.

- Zaufanie do ekipy filmowej zostało zbudowane bardzo szybko, bo to nie tylko wspaniali profesjonaliści, ale też ludzie. Wszyscy czuliśmy się bardzo komfortowo i podjęliśmy decyzję, że nie będzie tematów tabu. Nie chcieliśmy robić laurki, ale pokazać, jak Legia wygląda naprawdę. A prawda była taka, że mieliśmy spore problemy finansowe, wynikające z braku sukcesów w kraju i co za tym idzie - naszej nieobecności w europejskich pucharach - powiedział w wywiadzie.

Mioduski zaznaczył, że w trwających rozgrywkach Legia nie ma już takich kłopotów finansowych. - Sytuacja jest opanowana - powiedział. Premiera serialu o warszawskiej Legii zaplanowana została na 2 lutego.

- Serial to nie tylko historia o piłce, to opowieść przede wszystkim o ludziach. Poznasz kluczowe postacie Legii nie tylko jako sportowców, ale również jako mężów, ojców i przyjaciół, za którymi stoją nieopowiedziane dotąd historie - czytamy w opisie zwiastuna opublikowanego na kanale Prime Video Polska na YouTube. W produkcji poruszono między innymi temat tragicznej historii, która spotkała rodzinę Carlitosa.

Pierwszy ligowy mecz w tym roku podopieczni Kosty Runjaicia rozegrają 9 lutego. W wyjazdowym spotkaniu zmierzą się z Ruchem Chorzów. Po 19 kolejkach Legia zajmuje 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do liderującego Śląska Wrocław traci dziewięć punktów.