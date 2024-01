Oficjalnie: Piłkarz Legii odchodzi. Wzruszające pożegnanie. "Zawsze będzie legionistą"

W ostatnich dniach media obiegła informacja, że Legia Warszawa szykuje wypożyczenie dla Cezarego Miszty. To nie dziwi, bo kariera 22-letniego bramkarza od dawna stała w miejscu. W Legii przegrywał rywalizację z Kacprem Tobiaszem i Dominikiem Hładunem. Ostatni raz w pierwszym składzie wystąpił w kwietniu 2023 roku. Zaskakujący jest za to kierunek wypożyczenia. Golkiper trafi do ligi portugalskiej!

