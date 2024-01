A jednak to nie były plotki! Sonny Kittel na wylocie z Rakowa

Ta przygoda zaczęła się doskonale. Kittel chwilę po tym jak podpisał kontrakt, zadebiutował w meczu eliminacyjnym Ligi Mistrzów. I tuż po wejściu na boisko strzelił gola, który zapewnił mistrzom Polski zwycięstwo 3:2 nad przekleństwem polskich klubów - azerskim Karabachem. Ostatecznie Raków wygrał tamten dwumecz i odpadł dopiero w 4. rundzie eliminacyjnej.

Wielki niewypał Rakowa Częstochowa. Sonny Kittel na wylocie

To był jednak jeden z nielicznych momentów, gdy kibice Rakowa mogli się ucieszyć, że w ich drużynie gra Sonny Kittel. Zawodnik, którego miesięczna pensja to 33 tysiące euro, okazał się ogromnym niewypałem transferowym. Grał mało i słabo. W ogóle nie przydał się w fazie grupowej europejskich pucharów - a to tam miał robić największą różnicę. Ostatecznie jego bilans jesienią to zalewie 830 minut rozłożonych na 22 mecze, w trakcie których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Kompletna katastrofa.

Wydawało się jednak, że odejście Kittela już zimą to czarny scenariusz. Tak twierdził jeden z działaczy Rakowa, który we wrześniu zaznaczał, że "Mamy jeszcze sporo meczów do rozegrania jesienią i jak zasłuży na szansę, to z pewnością ją dostanie".

Wygląda na to, że czarny scenariusz się spełni. Dziennikarz Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty poinformował, że już wkrótce może dojść do rozstania. "Według naszej wiedzy piłkarz opuścił w sobotę zgrupowanie Rakowa w Turcji i wrócił do Niemiec, gdzie ma zadecydować o najbliższej przyszłości" - czytamy w jego artykule.

Gdzie może trafić piłkarz Rakowa? Niemiecka prasa informowała o zainteresowaniu Schalke. Pojawiły się też plotki łączące go z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Piotr Koźmiński dodaje również, że Kittel dostał propozycję z ligi australijskiej od jednego z klubów mieszczących się w Sydney. Jeżeli tak się zakończy przygoda Kittela w Polsce, to będzie to jeden z największych niewypałów transferowych ostatnich lat.