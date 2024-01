Media: Raków idzie na całość. Rozmawia z piłkarzem, który kosztował 9 milionów euro

Raków Częstochowa, jak kilka innych polskich drużyn, w tureckim Belek przygotowuje się do startu rundy wiosennej ekstraklasy. Piłkarze Dawida Szwargi mają za sobą dwa rozegrane sparingi, które zakończyły się porażką 0:1 ze słoweńskim NS Mura i 1:3 z bułgarskim Łudogorcem Razgrad.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Chociaż wyniki może nie powalają na kolana, tak drużynę oraz kibiców częstochowskiego zespołu na pewno ucieszyła jedna wiadomość, na którą czekali od długiego czasu. Do drużyny w Belek dołączył Ivi Lopez, który ominął pierwszą rundę z powodu zerwania więzadła krzyżowego w kolanie. - IVI JEST JUŻ Z NAMI! El Magico doleciał dziś późnym wieczorem do Belek - przekazał Raków w mediach społecznościowych.

Reprezentant Austrii rozmawiał z Rakowem Częstochowa. Priorytetem jednak transfer do innej ligi

Powrót Iviego Lopeza na pewno będzie świetnym wzmocnieniem dla drużyny Rakowa, która cierpiała przez brak skutecznego napastnika z przodu. Jednak na powrót Hiszpana do pełnej sprawności przyjdzie jeszcze poczekać, więc pozostaje rozglądanie się za zawodnikiem na rynku transferowym.

I tu ma pojawić się nazwisko Adriana Grbicia z Lorient. Takie informacje przekazał portal WP SportoweFakty. Jeszcze w 2020 roku Lorient za Austriaka zapłaciło dziewięć milionów euro. Przed tym transferem jako piłkarz drugoligowego Clermont zdobył 17 bramek w 26 meczach.

"Lorient chce go wypożyczyć, najchętniej z opcją wykupu. Jak usłyszeliśmy we Francji, kilka dni temu doszło do rozmów w sprawie jego przyjścia do Rakowa" - czytamy na portalu. Jednak do jego przenosin nie musi wcale dojść, gdyż dziewięciokrotny reprezentant Austrii prowadzi zaawansowane rozmowy ze szwajcarskim FC Luzern. Gdyby jednak te nie wypaliły, to ciągle pozostaje kwestia zarobków. Grbić liczy na pensję na poziomie stu tysięcy euro miesięcznie, a to nie będzie do udźwignięcia przez Raków. Jeśli jednak obniżyłby wymagania, to kto wie?

Przed powrotem do ligowej rzeczywistości Raków Częstochowa rozegra jeszcze trzy spotkania - ze słoweńskim NK Maribor, ukraińskim Dnipro-1 i czeskim FK Trinec. Za to już 11 lutego na wyjeździe Raków spotka się z Wartą Poznań w ekstraklasie. Po 18. meczach częstochowianie są na czwartym miejscu w tabeli i tracą dziewięć punktów do pierwszego Śląska Wrocław. Mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej od piłkarzy Jacka Magiery.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]