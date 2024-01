Wielki transfer Wieczystej Kraków potwierdzony! Kosztował ponad milion

Wieczysta Kraków szaleje na rynku transferowym. Kilka dni temu do klubu trafił podstawowy gracz ekstraklasowego Ruchu Chorzów - Tomasz Swędrowski - a teraz sprzedaż jednego z kluczowych piłkarzy do trzecioligowca ogłosiła Stal Mielec. Wszystko po to, żeby dodatkowo zwiększyć szanse na awans do II ligi. Zawodnika z ekstraklasy czeka spora podwyżka, a Stal Mielec dostanie solidny zastrzyk gotówki.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl