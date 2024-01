Porażka z Wisłą Płock była dla Legii tym bardziej bolesna, że to właśnie po niej klub spadł na ostatnie miejsce w ekstraklasie. Jedynym pocieszeniem dla fanów stołecznego klubu był fakt, że drużyna miała wtedy do rozegrania dwa zaległe spotkania, ale sytuacja była tak zła, że faktycznie mogło wydawać się, że Legia spadnie z ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jesteśmy bardzo silne, ciężko nas złamać". Martyna Grajber-Nowakowska po pokonaniu ŁKS-u Commercecon Łódź

Josue wraca do sprawy z pobitymi piłkarzami Legii Warszawa. "Co miałem zrobić?"

Niektórym pseudokibicom forma drużyny przeszkadzała na tyle, że zdecydowali się oni przygotować zasadzkę na autokar, którym Legia wracała z meczu z Wisłą Płock. Kibolom udało się wtargnąć do pojazdu. Co zrobili potem?

"Krzyczeli na piłkarzy, przeklinali, domagali się większego zaangażowania w grę i poprawy wyników. Na tym nie poprzestali. Jak się dowiadujemy, chuligani bili łokciami. Najmocniej ucierpieli Luquinhas i Mahir Emreli. Azer miał dostać cios w głowę, ale pogłoski o tym, że ma złamany nos, są nieprawdziwe. Brazylijczyk został trafiony więcej razy, a tracąc równowagę, dodatkowo się uderzył. Później do obolałej głowy przykładał lód" - czytamy w artykule Sport.pl z tego okresu.

Teraz do tych wydarzeń wraca Josue w serialu dokumentalnym "Legia. Do końca", którego premiera zaplanowana jest na 2 lutego w platformie Prime Video.

- Wiedziałem, że tak będzie. Miałem przeczucie. Weszliśmy do autokaru i później Luquinhas został zaatakowany. Nie spanikowałem, jedynie mnie zmroziło. Co miałem zrobić? Pobić kibica? To by nie było rozsądne - cytuje gwiazdę Legii Interia, która widziała serial przed premierą.

Sprawę skomentował też Dariusz Mioduski. Właściciel Legii przyznaje, że Legia do dzisiaj ponosi konsekwencje tamtej sytuacji.

- Nie musiało do tego dojść. To kosztowało klub naprawdę sporo i na boisku, i z punktu widzenia finansów. Tak naprawdę płacimy za to do teraz - stwierdził.

Zarówno Mahir Emreli jak i Luquinhas odeszli z Legii Warszawa już kilka miesięcy później. Nie było tajemnicą, że wpływ na ich decyzje miał właśnie atak pseudokibiców Legii. Ta na wiosnę spisywała się już dużo lepiej i ostatecznie zajęła 10. miejsce w ekstraklasie.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]