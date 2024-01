Wieczysta Kraków idzie na całość. "Gruby ruch"

Transfery Kasolika i Swędrowskiego zrobiły największe wrażenie. W końcu Ruch walczy o utrzymanie w ekstraklasie, a oddał dwóch ważnych zawodników. Ten pierwszy rozegrał w tym sezonie 11 ligowych spotkań. Ten drugi był jeszcze ważniejszy - nie ominął go żaden mecz w ekstraklasie, a w dodatku był autorem czterech goli i jednej asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Ślepsk Malow Suwałki wygrywa mecz z Katowicami. Mateusz Czunkiewicz o aspiracjach do play-offów

Mocarstwowe plany Wieczystej Kraków. Klub osłabia zespoły z ekstraklasy

Takie wzmocnienia w kontekście Wieczystej Kraków nie dziwią, bo nie są tajemnicą ambitne cele właściciela klubu Wojciecha Kwietnia. Do tej pory, jeżeli do jego zespołu trafiali piłkarze z przeszłością w ekstraklasie, czy nawet w reprezentacji Polski, to tacy, którzy najlepsze lata mają już za sobą. Wygląda na to, że teraz Wieczysta chce zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko braku awansu. W poprzednim sezonie drużyna zajęła dopiero 3. miejsce w swojej grupie III ligi, co było sportową katastrofą, gdy weźmie się pod uwagę różnice dzielące ją od rywali.

Teraz Wieczysta znów postanowiła się wzmocnić i na jej celowniku ponownie znalazł się kluczowy gracz zespołu z ekstraklasy. Według informacji podanych przez Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, do klubu ma trafić Michał Trąbka ze Stali Mielec. 26-letni pomocnik zagrał w tym sezonie w każdym możliwym meczu.

"Michał Trąbka (Stal Mielec) ma trafić do Wieczystej Kraków! W tym sezonie 26-latek zagrał w podstawowym składzie we wszystkich meczach Ekstraklasy. Gruby ruch III-ligowca" - napisał dziennikarz w serwisie X.

Jeżeli ta transakcja dojdzie do skutku, to drugi z rzędu brak awansu do II ligi byłoby już bardzo trudno wytłumaczyć. Obecnie Wieczysta Kraków jest liderem swojej grupy w III lidze, ale jej przewaga nad drugą Avią Świdnik wynosi zaledwie trzy punkty. Krakowski klub do gry wróci na początku marca i jego rywalem w pierwszym meczu będzie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, czyli drużyna, która wciąż może włączyć się do walki o awans.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]