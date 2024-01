Hiobowe wieści dla Lecha Poznań. Zawodnik wypada do końca sezonu

Artur Sobiech doznał urazu kolana w meczu towarzyskim z LASK-iem Linz (0:3). Przez kilka dni Lech Poznań nie informował, na jak długo wypadnie napastnik. W środowe popołudnie klub przekazał wieści w jego sprawie i są one fatalne. Kontuzja Sobiecha okazała się bardzo poważna i czeka go zabieg chirurgiczny. Do tego czeka go długa przerwa od gry w piłkę.

