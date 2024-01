Vuković wprost o Borucu: Niedopuszczalne. Szkoda dla zespołu

Sezon 2021/22 był dla Legii Warszawa koszmarem. W rundzie jesiennej drużyna rozegrała 19 meczów, z których wygrała tylko sześć i przegrała aż 13, przez co zimę spędziła tuż nad strefą spadkową z taką samą liczbą punktów, jak znajdujący się w niej Górnik Łęczna.

Jesienią Legię prowadzili Czesław Michniewicz i Marek Gołębiewski, jednak pierwszy został zwolniony, a drugi podał się do dymisji. Zimą drużynę objął Aleksandar Vuković, który ostatecznie utrzymał Legię w ekstraklasie, zajmując z nią 10. miejsce w lidze.

Serb nie miał jednak łatwego zadania. W zimowym okienku transferowym odeszli Luquinhas i Mahir Emreli, a poważne kontuzje leczyli Artur Jędrzejczyk, Maik Nawrocki, Yuri Ribeiro i Bartosz Kapustka. Zaraz po rozpoczęciu rundy wiosennej z drużyną rozstał się też Artur Boruc.

Doświadczony bramkarz, który wrócił do Legii latem 2020 r., był podstawowym zawodnikiem zespołów Michniewicza i Gołębiewskiego. Vuković na początku też postawił na Boruca, jednak szybko odsunął go od drużyny. Wszystko przez sytuację, która miała miejsce w drugim wiosennym meczu.

Legia przegrała wtedy z Wartą Poznań (0:1), a Boruc został wyrzucony z boiska za odepchnięcie Dawida Szymonowicza. Chociaż po odbyciu zawieszenia doświadczony bramkarz mógł wrócić do zespołu, to w Legii więcej już nie zagrał. Co więcej, decyzją Vukovicia nie znalazł się też więcej w kadrze.

"Miało być dobrze, ale ch** wie, jak wyszło"

- Artur bardzo dobrze przepracował okres przygotowawczy. Rozumieliśmy się, trenował z zaangażowaniem, gdy wcześniej inni mieli do tego zastrzeżenia. W meczu z Wartą, w ważnym momencie dla klubu, osłabił zespół. Dla kogoś to mogła być walka o Legię, a dla mnie było to niedopuszczalne zachowanie ze szkodą dla zespołu - w rozmowie z portalem przegladposrtowy.onet.pl powiedział Vuković, który wspominał tamten katastrofalny sezon.

- Trzymanie Artura w rezerwie do niczego nie prowadziło. W trakcie jego zawieszenia graliśmy bardzo ważny mecz z Wisłą Kraków. Wygraliśmy po golu w doliczonym czasie, on oglądał go z trybun. Później nie zszedł do szatni, choć przyszli wszyscy. W ogóle po czerwonej kartce Artur już średnio był zaangażowany w życie drużyny, delikatnie mówiąc - dodał.

- Artur, z którym zaczynałem w Legii, zrobiłby na moim miejscu to samo, albo oczekiwałby od trenera takiej decyzji wobec piłkarza i drużyny. Zawodnicy doskonale wiedzą, kto zasługuje na grę, a kto nie. Pozostaje kwestia, czy trener ma zasady i konsekwentnie ich przestrzega. Na zakończeniu sezonu kilka osób z zespołu przyznało, że nie wierzyło, iż odstawię Artura i postawię na innych bramkarzy. A ja wierzę w przekonania i zasady. Widziałem więcej, podobnie jak drużyna - podsumował Vuković.

"Jest trochę jak moja kariera. Miało być dobrze, ale ch** wie, jak wyszło" - tak ostatni mecz w Legii podsumował Boruc, który po sezonie 2021/22 zakończył karierę.