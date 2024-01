Stało się. Historyczny transfer Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa ma za sobą rundę jesienną, w której po raz pierwszy w historii klubu grał w fazie grupowej europejskich pucharów. I choć zespół Dawida Szwargi z Ligą Europy już się pożegnał, to wciąż jest w grze o krajowe trofea. W ekstraklasie Raków jest czwarty z dorobkiem 32 punktów w 18 meczach - mistrz Polski traci do prowadzącego Śląska Wrocław 9 punktów, ale ma jedno spotkanie rozegrane mniej. W ćwierćfinale Pucharu Polski częstochowianie zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice.

Kolejny zimowy transfer Rakowa Częstochowa. Pierwszy Węgier w historii klubu

W piątek Raków Częstochowa sfinalizował kolejny zimowy transfer. Do drużyny mistrza Polski dołączył 21-letni środkowy pomocnik Peter Barath z Ferencvarosu Budapeszt, który został wypożyczony do Rakowa na rok z opcją wykupu. To pierwszy Węgier w historii częstochowskiego klubu.

Peter Barath to wychowanek Kisvardy i Debręczyna, który do Ferencvarosu trafił rok temu na wypożyczenie, po czym został wykupiony przez mistrza Węgier za 1,2 miliona euro. Przez ten rok nie zdołał się jednak przebić do pierwszego składu węgierskiej drużyny. Młodzieżowy reprezentant Węgier zaliczył 15 meczów ligowych w Ferencvarosie i dwa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jego łączny bilans w lidze węgierskiej to 69 meczów, 4 gole i 7 asyst.

Barath jest piątym zimowym transferem Rakowa Częstochowa. Wcześniej drużynę Dawida Szwargi wzmocnili Jakub Myszor (Cracovia), Erick Otieno (AIK Sztokholm), Matej Rodin (KV Oostende) i Muhamed Sahinović (FK Sarajewo).

- Cieszymy się, że możemy powitać Petera Baratha jako nowego zawodnika Rakowa. Chcieliśmy dodać kolejnego środkowego pomocnika ze względu na obecną sytuację z kontuzjami na tej pozycji. Znaleźliśmy rozwiązanie w postaci wypożyczenia Petera na 12 miesięcy z opcją wykupu. Peter idealnie pasuje do naszego zespołu dzięki swojemu atletycznemu i intensywnemu stylowi gry. Poza tym jest zawodnikiem o doskonałym profesjonalizmie i kimś, kto uwielbia dodatkową pracę. Z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy rozwoju Petera w naszym klubie - powiedział mediom klubowym Samuel Cardenas, dyrektor sportowy Rakowa.

Raków Częstochowa w sobotę wyleci na zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie zmierzy się m.in. z bułgarskim Łudogorcem Razgrad czy ukraińskim Dnipro-1 Dniepropietrowsk. Rundę wiosenną częstochowianie rozpoczną 11 lutego, gdy zagrają w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań.