Człowiek Andrzeja Dudy stracił posadę w ekstraklasie. Wiadomo, kto go zastąpi

Marcin Mastalerek od listopada 2018 roku do września 2023 roku był wiceprezesem ekstraklasy. W przeszłości - od listopada 2014 do lipca 2015 roku - był też rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Po odejściu ze spółki Mastalerek był doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy, a pod koniec października ubiegłego roku został nowym szefem gabinetu Prezydenta RP.

W ubiegłym roku w Marcina Mastalerka uderzył Zbigniew Boniek, który odniósł się do jednej z wypowiedzi człowieka prezydenta Andrzeja Dudy. "Vice Prezes spółki Ekstraklasa SA. To jest właśnie patologia. Zero kompetencji, ale do niedzieli mógł wiele pomóc. Biedna ta nasza piłka" - napisał wtedy były prezes PZPN-u. Było to jednak już po tym, gdy Mastalerek odszedł z ekstraklasy.

Maciej Kolon nowym wiceprezesem ekstraklasy

Po odejściu Marcina Mastalerka jedyną osobą w zarządzie spółki pozostawał Marcin Animucki, który jest prezesem ekstraklasy od 11 lat. Zmieniło się to w piątkowe popołudnie. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że nowym wiceprezesem został Maciej Kolon, który od ośmiu lat związany jest z Ekstraklasą.

W komunikacie możemy przeczytać, że Maciej Kolon "będzie działał na rzecz rozwoju szkolenia i infrastruktury szkoleniowej w klubach, nadzorował kwestie bezpieczeństwa, wspierał rozwój marketingowy ligi, koordynował kontakty z administracją publiczną i samorządami, a także odpowiadał za działania public affairs".

Przez ostatnich siedem lat Kolon działał w fundacji ekstraklasy, w której pracował na rzecz rozwoju piłkarskiego dzieci i młodzieży.