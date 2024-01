Nagły zwrot ws. transferu Legii Warszawa. Plan legł w gruzach

Nie dość, że w ekstraklasie Legia Warszawa zajmuje dopiero piątą lokatę, to już na wczesnym etapie pożegnała się z Pucharem Polski. W 1/8 finału dość zaskakująco uległa 1:2 Koronie Kielce. Nieco lepiej wygląda jej sytuacja w Lidze Konferencji Europy, w której Legia awansowała do fazy pucharowej. W związku z tym w rundzie wiosennej stołeczny klub czeka walka na dwóch frontach i konieczne są wzmocnienia. Jak na razie zrealizowano jeden transfer, ale media donosiły już o prawdopodobieństwie kolejnego. Mowa o zawodniku, który ma w CV grę w Arsenalu czy FC Barcelonie. Teraz głos w sprawie zabrał obecny szkoleniowiec 24-latka.

Legia w tarapatach. Nie dopnie transferu tej zimy. Trener Oxford United zdeterminowany

Kilka dni temu portal Look Sports Media poinformował o zainteresowaniu Legii Marcusem McGuane'em z trzecioligowego Oxford United. Defensywny pomocnik jest jedną z gwiazd drużyny, która walczy o awans na zaplecze Premier League. W tym sezonie wystąpił już w 31 meczach, w których zdobył dwie bramki i tyle samo asyst. Tylko w siedmiu spotkaniach nie grał od pierwszej minuty lub schodził z boiska przed końcowym gwizdkiem, co pokazuje, jak ważny jest dla zespołu.

Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2024 roku, więc polski klub mógłby go sprowadzić już zimą za niewielką kwotę. Szczególnie że konieczne jest wzmocnienie tej pozycji. Z drużyny najprawdopodobniej odejdzie Bartosz Slisz, a jego zastępca Jurgen Celhaka doznał kontuzji. Ściągnięcie pomocnika wydaje się więc priorytetem.

Tyle tylko, że Oxford United ani myśli puszczać zawodnika przed wygaśnięciem kontraktu. Przynajmniej taką deklarację złożył szkoleniowiec angielskiej ekipy, Des Buckingham. Przyznał, że jak na razie żaden klub nie złożył oficjalnej oferty za McGuane'a.

- Marcus jest naszym piłkarzem i bardzo ważnym zawodnikiem na boisku w tym sezonie. Dlatego nigdzie nie odejdzie - podkreślał, cytowany przez "Oxford Mail". Dodał, że w przyszłych tygodniach z pewnością pojawią się kolejne plotki w sprawie potencjalnego transferu, ale nie ma zamiaru się nimi przejmować.

Choć kontrakt McGuane'a jest ważny do końca sezonu, to klub ma możliwość przedłużyć go o kolejne 12 miesięcy. Jak na razie nie zdecydował się jednak na taki krok. Oxford United zajmuje obecnie szóste miejsce w League One i traci zaledwie cztery punkty do lidera, Portsmouth. Stawka jest naprawdę ściśnięta.

Marcus McGuane ma bogate CV. Swego czasu łączono go z dużą aferą

Marcus McGuane piłkarsko wychował się w młodzieżowych zespołach Arsenalu, z których odszedł do FC Barcelony. Wówczas media łączyły go z aferą, która wybuchła w Anglii. W 2018 roku Arsenal zawiesił dwóch trenerów drużyny U-23, a powodem miało być znęcanie się nad piłkarzami. Jedną z ofiar zdaniem BBC miał być właśnie McGuane. To właśnie zachowanie szkoleniowców było rzekomym powodem jego odejścia do Katalonii.

W Hiszpanii grał w barwach drugiego zespołu, a w międzyczasie został wypożyczony do holenderskiego Telstar. Później trafił jeszcze do Nottingham Forrest, skąd odszedł do Oxford United.