Rozbiór ekstraklasowego klubu trwa. Szykuje się kolejny wstrząs

Widzew Łódź przed rundą rewanżową ekstraklasy stracił już podstawowego bramkarza Henricha Ravasa, który przeniósł się do New England Revolution. Okazuje się, że to prawdopodobnie nie ostatnie znaczące odejście z klubu. Włoskie media informują, że dwa kluby mocno interesują się liderem defensywy czterokrotnych mistrzów Polski. W tym sezonie notuje on kapitalnie statystyki i budzi spore zainteresowanie na rynku.

