Popis nowego zawodnika Legii. "Staje się czołowym showmanem w klubie"

Ryoya Morishita trafił do Legii i został pierwszym Japończykiem w barwach warszawskiego klubu. Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii Warszawa, przekonuje, że trener Kosta Runjaić będzie mógł wykorzystać 26-latka co najmniej na trzech pozycjach. Na razie wygląda na to, że aklimatyzacja Morishity przebiega doskonale. Japończyk wyrasta na klubowego śmieszka, o czym mogliśmy się przekonać na filmiku z treningu Legii.

