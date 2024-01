Odszedł z Legii, a teraz ujawnia prawdę. "Nie dostałem żadnej szansy"

Patryk Sokołowski jest wychowankiem Legii Warszawa. Jednak jego droga do pierwszego zespołu była bardzo długa i wiodła najpierw przez zespoły z niższych lig, a potem Piast Gliwice (z którym zdobył mistrzostwo Polski). Do stolicy wrócił w styczniu 2022 r., już jako uznany zawodnik, ale nie wszystko poszło po jego myśli.

Patryk Sokołowski odsłonił kulisy odejścia z Legii Warszawa. "Nie tego się spodziewałem"

Przez dwa lata pomocnik rozegrał 40 spotkań w barwach Legii (dwa gole, zero asyst). Od początku obecnego sezonu występował przede wszystkim w trzecioligowych rezerwach. W pierwszej drużynie zagrał dwukrotnie, w sierpniu wszedł na minutę w meczu z Ordabasami Szymkent (3:2), a w grudniu też na minutę w spotkaniu z Cracovią (2:0), przed którym uroczyście go pożegnano.

O tym, jak wyglądały jego ostatnie miesiące w Legii, Sokołowski opowiedział w rozmowie z portalem Goal.pl. Nie ukrywał, że ostatnie pół roku było dla niego trudne, gdyż grał znacznie mniej, niż zakładał. - Przyznam szczerze, że się tego nie spodziewałem. Liczyłem na dużo więcej. Czułem się dobrze podczas przygotowań, dostawałem też sygnały, że prezentuję się nieźle. Rozmawiałem w tamtym czasie też z dyrektorem sportowym. Mówiłem, że wciąż chciałbym coś udowodnić, ale niestety nie dostałem na to żadnej szansy. Cóż, takie jest piłkarskie życie. Trener postawił na kogoś innego - powiedział.

Patryk Sokołowski "nie ma żalu" do Legii. Szybko znalazł nowy klub

Przyszłość 29-latka wyjaśniła się w październiku, gdy dyrektor sportowy zakomunikował mu, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony (wygasał z końcem grudnia). W związku z tym jego szanse na grę drastycznie spadły. I choć piłkarz pojawiał się na boisku rzadziej, niż mu obiecywano, to nie ma o to pretensji.

- To nie jest nic niecodziennego, że ktoś podejmuje decyzje, a później się ich trzyma. Trener był po prostu konsekwentny w tym, co sobie założył. Nie mam żadnego żalu. Także do klubu, bo patrząc na to, jak zostałem pożegnany, to darzyli mnie dużym szacunkiem. Ostatnie pół roku było ciężkie, próbowałem walczyć o swoje, ale koniec końców musiałem się po prostu z takim losem pogodzić. Z mojej perspektywy nie mogłem zrobić więcej, byłem bezradny - wyjaśnił.

Sokołowski zaczął coraz bardziej "skupiać się na sobie" i więcej trenował indywidualnie, aby pozostać w formie i zwiększyć swoje szanse na znalezienie nowego klubu. To nie trwało długo, kilka dni temu dołączył do Cracovii i liczy, że będzie to dla niego bardziej udany czas. - Pod kątem piłkarskim myślę, że wreszcie złapię trochę pozytywnej energii. Mam nadzieję, że będę ważną postacią. Drużyna przyjęła mnie bardzo dobrze. Czuję, że po tym pół roku, które było bardzo ciężkie mentalnie, przystępuję ze świeżością - zakończył.