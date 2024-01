Jeszcze jedno nieszczęście spadło na Kamila Glika. "Szkoda by było"

Kamil Glik nie ma szczęścia w tym sezonie. Nie dość, że nie ma zbyt wielu okazji do gry, to we wtorek nabawił się urazu w sparingu Cracovii z Debreceni. Obrońca padł na ziemię i nie był w stanie kontynuować meczu. Choć zszedł o własnych siłach, to wyraźnie utykał, co mocno zaniepokoiło kibiców. Nieco więcej informacji w sprawie jego stanu zdrowia przekazał Stefan Majewski. - Mieliśmy pecha, coś się tam stało - mówił na kanale Meczyki.pl.

3 Screen z https://www.youtube.com/watch?v=Gz-O0tBc1bU&t=4838s Otwórz galerię Na Gazeta.pl