Media: Legia szykuje sensacyjny transfer z Anglii. W CV Arsenal i Barcelona

W zimie z Legią Warszawa pożegnali się m.in. Lindsay Rose oraz Robert Pich, a media informują, że bliski odejścia jest także Bartosz Slisz. Wicemistrzowie Polski nie skupiają się jednak tylko na sprzedawaniu zawodników - ścigągneli już do siebie dwukrotnego reprezentanta Japonii Ryoyę Morishitę i według angielskich mediów są zainteresowani kolejnym ciekawym zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GIEK Skra Bełchatów pokonała Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Grzegorz Łomacz: Treningi przynoszą efekty

Legia Warszawa ściągnie trzecioligowca. Grał w Arsenalu i Barcelonie

O rzekomym zainteresowaniu Legii Warszawa zawodnikiem z... trzeciej ligi, donosi portal Look Sports Media. Chodzi o gracza z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii - Marcusa McGuane'a z Oxford United. Defensywny pomocnik jest jedną z gwiazd drużyny, która walczy o awans na zaplecze Premier League.

W tym sezonie 24-latek ma już za sobą 31 meczów, w których zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty. Gra na pozycji defensywnego pomocnika i tylko w siedmiu meczach nie wystąpił od pierwszej minuty lub schodził z boiska przed końcowym gwizdkiem. To pokazuje jego pozycję w Oxford United.

Angielski portal informuje, że zainteresowanie ze strony Legii jest poważne, ponieważ umowa Anglika wygasa już 30 czerwca i można podpisać z nim kontrakt. Oxford United chciałoby spróbować przedłużyć jego umowę, ponieważ gracz może przydać się w przypadku awansu do Championship.

Marcus McGuane piłkarsko wychował się w młodzieżowych zespołach Arsenalu, z których odszedł do FC Barcelony. W Katalonii grał w barwach drugiego zespołu, a w międzyczasie został wypożyczony do holenderskiego Telstar. Później trafił jeszcze do Nottingham Forrest, skąd odszedł właśnie do Oxford United.