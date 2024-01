Sensacyjne doniesienia. Europejski gigant rusza po gwiazdę Lecha. Co za hit!

Lech Poznań ma za sobą nieudane kilka miesięcy. Po 19 kolejkach zespół zajmuje trzecie miejsce w ekstraklasie i do liderującego Śląska Wrocław traci osiem punktów. Ponadto nie zagrał w fazie grupowej Ligi Konferencji po tym, jak w eliminacjach lepszy okazał się Spartak Trnawa. W efekcie pracę stracił John van den Brom, którego zastąpił Mariusz Rumak.

Okazuje się, że Lech może wkrótce stracić również bardzo ważnego zawodnika. Jak informuje portal Gsgazete.com, z odejściem z klubu łączony jest Filip Marchwiński. Zdaniem tureckich dziennikarzy transferem Polaka zainteresowany jest Galatasaray, czyli drugi zespół tamtejszej Superligi. Naciska na to trener klubu Okan Buruk, który "stwierdził, że zawodnik przydałby się drużynie". Obecnie nie wiadomo nic na temat kwoty wykupu zawodnika ani czy chodzi o transfer zimą lub latem. Jego kontrakt z Lechem wygasa w 2025 roku i nadal nie został przedłużony.

Turcy dodali również, że trzy lata temu Marchwiński był bliski dołączenia do innego klubu ze Stambułu - Besiktasu. Działacze nie mogli jednak dojść do porozumienia z Lechem i do transferu ostatecznie nie doszło. Przypomnijmy, że w tureckiej lidze gra wielu innych Polaków. Mowa między innymi o Sebastianie Szymańskim w Fenerbahce i Adamie Buksy w Antalyasporze.

W bieżącym sezonie Marchwiński jest w dobrej dyspozycji. Do tej pory rozegrał 24 mecze, w których strzelił osiem goli i zaliczył trzy asysty. Dzięki udanym występom otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. W kadrze zadebiutował 12 października ubiegłego roku w meczu przeciwko Wyspom Owczym. Później zagrał jeszcze z Mołdawią.

Lech Poznań rozgrywki ekstraklasy wznowi 10 lutego. Tego dnia o godzinie 20:00 podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Wcześniej ekipę z Poznania czeka seria meczów towarzyskich.