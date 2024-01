Sensacyjny transfer z giganta do Ekstraklasy! Słynny dziennikarz ogłasza

Transfer z Interu Mediolan do Śląska Wrocław? To wydaje się nierealna transakcja. Chyba że mówimy o nastolatku z polskimi korzeniami, który odbija się od młodzieżówki Interu. 18-letni Tommaso Guercio, który ma na swoim koncie spotkania w reprezentacji Polski U-19, zawita do Ekstraklasy.

