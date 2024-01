Media: Czystki w Rakowie. Ważny piłkarz na wylocie

Raków Częstochowa w ubiegłym sezonie pod wodzą Marka Papszuna wywalczył mistrzostwo Polski. Obecnie zajmuje w tabeli czwarte miejsce z dziewięcioma punktami straty do prowadzącego Śląska Wrocław. Obecnie trwają przygotowania do wiosny. Niebawem nowym zawodnikiem częstochowian może zostać Węgier Peter Barath. Wcześniej do klubu dołączył m.in. Jakub Myszor.

Deian Sorescu odchodzi. Raków Częstochowa traci zawodnika

Oprócz wzmocnień mistrzów Polski nie obejdzie się także bez odejść zawodników. Jak przekazał dziennikarz Emanuel Rosu, obrońca Deian Sorescu przejdzie z Rakowa do Gaziantepu. Ma to być wypożyczenie z opcją wykupu. Potwierdził to także Łukasz Gikiewicz.

Sorescu w tym sezonie nie miał zbyt wielu okazji do grania. Wystąpił łącznie w 11 spotkaniach, zdobył jednego gola i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z mistrzami Polski obowiązuje jeszcze przez półtora roku.

Rumun przyszedł do Rakowa w styczniu 2022 roku jako jeden z najdroższych piłkarzy w historii klubu - zapłacono za niego 800 tysięcy euro. Łącznie w barwach zespołu z Częstochowy Rumun rozegrał 51 spotkań i zdobył cztery bramki oraz zanotował siedem asyst. 26-latek przed przyjazdem do Polski był zawodnikiem Dinama Bukareszt i wydawało się, że będzie prawdziwą gwiazdą. Rzeczywistość okazała się nieco inna i w styczniu zeszłego roku Raków zdecydował się wypożyczyć tego gracza do rumuńskiego FCSB.

O odejściu Sorescu spekulowano już od dłuższego czasu. Niedawno do klubu dołączył nowy zawodnik na pozycję wahadłowego - Ericka Otieno - i stało się jasne, że przyszłość Rumuna w drużynie mistrzów Polski dobiega końca. Sam zawodnik również chce odejść, aby móc liczyć na regularne występy i wyjazd z kadrą narodową na mistrzostwa Europy.