Legia oddaje wielki talent. Jest oficjalnie potwierdzenie!

Legia Warszawa ma za sobą słodko-gorzką jesień. Z jednej strony doskonałe występy w europejskich pucharach, przypieczętowane awansem do fazy pucharowej, z drugiej zaś odpadnięcie z krajowego pucharu i słaba postawa w lidze. Warszawianie na nieco ponad półmetku sezonu zajmują piątek miejsce i do liderującego Śląska tracą dziewięć punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

W Legii grał mało. Talent wypożyczony do Stali Mielec

Nic więc dziwnego, że dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński nie próżnuje na rynku transferowym. Warszawianie pozyskali dwukrotnego reprezentanta Japonii Ryoyę Morishitę. Piłkarz został wypożyczony do końca do końca 2024 roku.

Przy Łazienkowskiej nie zobaczymy już za to Lindsaya Rose'a. Obrońca na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Arisu Saloniki. W ostatnich godzinach warszawianie potwierdzili dwa kolejne wypożyczenia. Tym razem chodzi o transfery wychodzące.

Makana Baku dokończy sezon w OFI Kreta. Według informacji dziennikarza "Piłki Nożnej" Pawła Gołaszewskiego po skończeniu wypożyczenia wróci do Legii. Umowa nie zawiera bowiem klauzuli wykupu.

We wtorek stołeczny klub poinformował, że rundę wiosenną w Stali Mielec spędzi Igor Strzałek. 19-latek to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy Legii. Jesienią rozegrał 9 meczów w lidze i strzelił zwycięskiego gola we wrześniowym spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Jest także 7-krotnym reprezentantem Polski do lat 19.

To kolejny przykład młodego piłkarza, który tej zimy przenosi się na Podkarpacie. Mielczanie wcześniej wypożyczyli Maksymiliana Pingota z Lecha Poznań. W ostatnich latach wyspecjalizowała się w tego typu transferach. Przez ostatnie trzy lata na zasadzie wypożyczenia do Stali powędrowali między innymi Fabian Piasecki, Bartosz Mrozek, Łukasz Gerstenstein, czy Koki Hinokio. Każdy z nich stanowił wartość dodaną dla klubu z Mielca.

Stal zimę spędza w środku stawki. Podopieczni Kamila Kieresia, którzy jesienią wygrali przy Łazienkowskiej z Legią 3:1, zgromadzili 22 punkty i plasują się na 11. pozycji. Wiosenne granie rozpoczną 9 lutego. Ich spotkanie z Puszczą Niepołomice otworzy ekstraklasowy 2024 rok.