Oficjalnie. Na to czekali! Klub ekstraklasy odbije się od dnia. Budżet uratowany

Media informowały, że Daisuke Yokota nie pojechał z Górnikiem Zabrze na towarzyski turniej halowy i niedługo zmieni barwy klubowe. Końcowe negocjacje w sprawie transferu miały rozpocząć się w piątek 12 stycznia, a wszelkie ustalenia najwyraźniej przebiegły ekspresowo. Japończyk w poniedziałek 15 stycznia oficjalnie pożegnał się z ekipą z Zabrza.

"Po długich, kilkutygodniowych negocjacjach Górnik Zabrze doszedł do porozumienia w sprawie transferu definitywnego Daisuke Yokoty" - czytamy w mediach społecznościowych klubu z Zabrza. Japończyk został nowym zawodnikiem belgijskiego KAA Gent.

23-latek trafił do Górnika w lutym 2023 roku z łotewskiej Valmiery i zdążył rozegrać 32 mecze dla ekipy z ekstraklasy. Na polskich boiskach wystąpił 32 razy i wyrósł na jedną z największych gwiazd ligi. Nic dziwnego, że Belgowie byli skłonni zapłacić za niego spore pieniądze.

Według doniesień mediów kwotę transferu szacuje się na 2-2,5 miliona euro. Nieco ponad połowa tej kwoty ma trafić do Górnika, a reszta do Valmiery. Polski klub otrzyma za Yokotę około sześciu milionów złotych, co może znacznie poprawić sytuację finansową. Już w październiku pojawiły się informacje o rzekomych zaległościach zabrzan wobec zawodników. Piłkarze mieli nie dostawać wypłat nawet po dwa miesiące.

Poza naprawą budżetu odejście Daisuke Yokoty to dla Górnika spora strata. W obecnym sezonie Japończyk z siedmioma golami na koncie był najlepszym strzelcem zespołu trenera Jana Urbana. Do wyniku w 19 meczach dołożył jeszcze jedną asystę.

Górnik Zabrze przerwę zimową spędza na siódmy miejscu w ekstraklasie z dorobkiem 26 punktów po 19 meczach. Obecnie klub przygotowuje się do wznowienia rozgrywek na halowym turnieju towarzyskim w niemieckim Gummersbach. Później czeka ich zgrupowanie w tureckim Belek. Zabrzanie zagrają pierwszy mecz ligowy 10 lutego o godzinie 17:30 przeciwko Piastowi Gliwice.