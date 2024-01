Przyszedł z Bayernu, a odbił się od ekstraklasy. "Życzymy powodzenia w dalszej karierze!"

Śląsk Wrocław spędza zimową przerwę na pierwszym miejscu w tabeli ekstraklasy, a władze klubu najwyraźniej myślą poważnie o walce o mistrzostwo kraju. W trwającym oknie transferowym ściągnięto już Lewuisa Penę oraz Simeona Petrowa, a media informowały również o innych potencjalnych wzmocnieniach. Nie oznacza to jednak, że Śląsk myśli tylko o kupowaniu piłkarzy. Wrocławianie właśnie pozbyli się kompletnie niepotrzebnego gracza.

Grał w Bayernie Monachium, a odbił się od Śląska Wrocław. Umowa z Marcelem Zyllą rozwiązana

W poniedziałek 15 stycznia Śląsk Wrocław pożegnał się z Marcelem Zyllą. "Kontrakt pomocnika z wrocławskim klubem został rozwiązany za porozumieniem stron. Marcel, dziękujemy za grę dla Śląska i życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - czytamy w lakonicznym komunikacie klubu w mediach społecznościowych.

Pomocnik do Śląska trafił w 2020 roku z Bayernu II Monachium, ponieważ to właśnie w młodzieżowych zespołach Bawarczyków rozpoczynał karierę. Na jego nieszczęście we Wrocławiu poszło mu podobnie jak w Monachium - słabo. Przez cztery lata Zylla zagrał dla pierwszego zespołu Śląska zaledwie 35 razy i zdołał zdobyć dwa gole i zanotować trzy asysty.

W tym sezonie w ekstraklasie Zylla grał tylko dwa razy - 12 minut z Koroną Kielce i 45 minut ze Stalą Mielec. Później musiał zadowolić się czterema meczami w III lidze w barwach Śląska II Wrocław. W nich zdobył trzy gole. W poprzednim sezonie również grywał w rezerwach, ale w siedmiu meczach nie pokazał nic szczególnego i spadł z zespołem z II ligi.

Dla Śląska odejście Marcela Zylli to dobra wiadomość. 24-latek nie był w klubie potrzebny, a zejście z jego kontraktu może pozwolić na przeprowadzanie kolejnych transferów. Obecnie liderzy ekstraklasy przebywają na zgrupowaniu w Umag, gdzie zmierzą się m.in. z Dinamem Zagrzeb i Hajdukiem Split. Pierwszy mecz ligowy czeka ich 11 lutego, a rywalem będzie Pogoń Szczecin.