Boruc kontra Josue. To musiało się tak skończyć. "Jeszcze raz mnie złapie, to go zabiję"

Josue jest piłkarzem Legii od lipca 2021 r. Przez ten czas wielokrotnie udowadniał, że jest graczem o nieprzeciętnych umiejętnościach, ale również niełatwym charakterze. Niedawno padło stwierdzenie, że nie jest lubiany w szatni, na co klub błyskawicznie zareagował w mediach społecznościowych. Nie zmienia to jednak faktu, że to zawodnik, który wzbudza w polskiej piłce skrajne emocje.

Oto prawda na temat Josue. Koledzy z szatni nie mieli z nim łatwo

Duży materiał o Portugalczyku przygotował "Przegląd Sportowy" Onet. Łukasz Olkowicz, autor reportażu, opisuje, że Josue od początku stawiał na swoim. Już w trzecim meczu w barwach Legii (z Florą Tallinn w eliminacjach Ligi Mistrzów) ostro spiął się z Arturem Borucem, który sam nie dość, że ma mocny charakter, to w Warszawie miał niepodważalną pozycję. - Powiedzcie Borucowi, że jak jeszcze raz mnie złapie, to go zabiję. Nie interesuje mnie, że jest tutaj legendą - rzucił Josue do jednego z ówczesnych członków sztabu.

W tamtym czasie jeszcze nie było wiadomo, czego spodziewać się po "mikrusie z twarzą zabijaki". Tamta sytuacja dobrze to zobrazowała. - Od tamtego momentu Artur nabrał do niego szacunku. Obaj wyjaśnili to sobie i mieli dobrą relację - zdradziła osoba związana z Legią.

Josue i Boruca łączy to, że obaj bardzo źle znoszą porażki. Kolejni piłkarze Legii także podkreślają, że Josue jest niezwykle wymagający. - Ma charakterek. Do niego trzeba się przyzwyczaić. Na boisku odzywa się cały czas. Jest strasznie głośny, bo gada, gada i gada. Wystarczy, że mu nie podasz. Albo źle podasz. Macha rękami, powie coś pod nosem, powie coś do ciebie. Jak na coś się uprze, a ktoś ma inne zdanie, nie bierze tego pod uwagę. Rację ma on. Nie przegadasz go nigdy w życiu - zdradził Mateusz Wieteska, dziś występujący w Cagliari.

Josue ma niepodważalną pozycję w Legii. Kosta Runjaić go zbudował

Patryk Sokołowski, który do niedawna występował w warszawskim zespole, dodaje: - Powiedziałbym, że [Josue] zdominował klub. Jest w nim numerem jeden. Ma ogromny wpływ na wszystko, co się w nim dzieje - stwierdził.

W Legii zdają sobie sprawę ze wszystkich zalet i wad pomocnika, przez co może on liczyć na wyjątkowe traktowanie. Gdy przed startem poprzedniego sezonu trener Kosta Runajić mianował go kapitanem, w Legii przyjęto to z rezerwą. Mimo wszystko wydaje się, że Niemiec bardzo dobrze wiedział, co robi. Do dziś wiele decyzji konsultuje z Portugalczykiem, który odpłaca mu się świetną postawą na boisku. Od początku sezonu 2022/23 w 70 występach strzelił 22 gole i zanotował 12 asyst, jak na środkowego pomocnika są to bardzo dobre statystyki. Bez niego o wiele trudniej byłoby wywalczyć Pucharu i Superpuchar Polski, a także awansować do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

- Jeżeli jesteś wobec niego uczciwy, wtedy możesz mu powiedzieć coś, co jest nie po jego myśli. To typ zawodnika, z którym trzeba zbudować relację, żeby ci zaufał. Wtedy to działa w obie strony. Jest otwarty na twoje uwagi, ale i ty możesz liczyć na jego wsparcie. Trzeba dokładnie przeczytać jego instrukcję obsługi i nie pominąć żadnej strony. A jak już się z nią zapoznasz i masz go po swojej stronie, to zyskujesz świetnego zawodnika - tłumaczył Przemysław Małecki, asystent Runjaicia. Potwierdza to dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński, według którego to piłkarz z "wyjątkowym talentem i umiejętnościami oraz osobliwym i niełatwym charakterem".

Josue nie odpuszcza nawet na treningach. "Poszedłem z nim na zwarcie. Nabrał do mnie respektu"

Piłkarze wielokrotnie przekonywali się o tym na treningach. Tam wielu z nich nieraz usłyszało gorzkie słowa od Josue, czasem dochodziło też do starć fizycznych, jak z Rafałem Augustyniakiem. Jednak z relacji osób będących blisko drużyny można zrozumieć, że Josue może w ten sposób ich testować. Postawił mu się m.in. Bartosz Slisz, czym wiele zyskał w oczach 33-latka. Potem ich boiskowa współpraca układała się więcej niż przyzwoicie.

- Z Josue poszedłem na zwarcie. Wydaje mi się, że dzięki temu nabrał do mnie większego respektu. Później też czasem były zgrzyty, relacje budowaliśmy długo, ale dziś są bardzo dobre. (...) U mnie jest tak, że jak z kimś naprawdę się lubię, to wbijamy sobie szpilki. Tak jest dziś z Josue. Lubię mu dogryzać, on lubi dogryzać mi - powiedział sześciokrotny reprezentant Polski.

O wiele trudniej mieli młodzi zawodnicy, którzy pojawiali się na treningach pierwszego zespołu. Boleśnie przekonał się o tym Bartłomiej Ciepiela, który zirytował starszego kolegę. Ten odegrał się po treningu, gdy zaczepił pracownika mediów i zapytał, czy kiedyś grał w piłkę. - Coś tam grałem, trenowałem w juniorach - usłyszał Josue, a potem wypalił: - Widzisz, ty kiedyś trenowałeś i nie umiesz grać. A Ciepiela codziennie trenuje i też nie umie grać.

Josue uosobieniem Legii Warszawa. "Odzwierciedla nasz charakter"

Ale Josue to człowiek o dwóch twarzach. Chętnie pomaga najmłodszym, gdyż sam miał trudne dzieciństwo, czego nigdy nie ukrywał. Do tego nieraz rozdaje autografy, pozuje do zdjęć z dziećmi, a jego najmłodsi fani szczerze go wzruszają, Portugalczyk traktuje bycie ich idolem jako wielki komplement. - On odzwierciedla nasz charakter, tacy jesteśmy z natury jako klub. (...) Piłkarze odgrywający u nas najważniejsze role z reguły nie byli grzeczni. Byli niesforni, kontrowersyjni, ale przede wszystkim dobrzy w tym, co robią. Dziś mamy w drużynie sporo silnych osobowości, a najbardziej wyrazisty z nich jest Josue - podsumował Dariusz Mioduski, właściciel i prezes klubu.