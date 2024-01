Legia pobije transferowy rekord. Zagraniczny klub już zaciera ręce

Kiedy Ernest Muci był kupowany przez Legię Warszawa za 500 tys. euro z KF Tirana, był uważany w Albanii za ogromny talent. W tym sezonie pomocnik szczególnie zachwycił w starciu z Aston Villą (3:2), w którym strzelił dwa gole. "Nie byłoby fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, gdyby nie boiskowa magia Albańczyka. I nie byłoby zwycięstwa z Anglikami, gdyby nie jego spryt i technika" - pisał po tym spotkaniu Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl. Muci ma dziewięć goli i dwie asysty po 34 meczach tego sezonu. Nie należy wykluczać, że wkrótce będzie bohaterem wielkiego transferu.

Rekordowy transfer gwiazdy Legii Warszawa? Jego były klub już zaciera ręce

Gościem programu telewizyjnego "Supersport" był Haris Fakić, agent Muciego. W nim ujawnił, że graczem Legii interesują się m.in. drużyny z pięciu najlepszych lig europejskich. - Jest rozchwytywany, zasłużył na to swoimi ostatnimi występami. Będzie to ruch w pełni zasłużony, wiele zespołów jest nim zainteresowanych. Mówi się o możliwości transferu Muciego za rekordową sumę, co świadczy o jego rosnącej wartości na rynku piłkarskim - komentował menedżer Muciego.

Portal newsport.al podaje, że Muci mógłby zostać sprzedany przez Legię za około dziesięć milionów euro, co będzie absolutnym rekordem sprzedażowym w stołecznym klubie. Obecnie najwięcej Legia zarobiła na Radosławie Majeckim, który odchodził do AS Monaco za siedem mln euro. Albańczycy zwracają też uwagę na to, że dziesięć proc. od tej sumy trafi do byłego klubu Muciego, a więc FK Tirany. "Muci napełnia kasę Tirany, klub zaciera ręce na tę sprzedaż. Muci to bez wątpienia jeden z klejnotów w reprezentacji Albanii" - czytamy w artykule.

Już wcześniej pojawiały się spekulacje z albańskich i polskich mediów, że Mucim interesuje się Celta Vigo, która jest gotów zaoferować około czterech mln euro. Ta propozycja jednak nie spotkała się z aprobatą ze strony Legii. Albańczyk też ze spokojem podchodził do tematu transferu. - Czy jestem nie na sprzedaż? Nie wiem, to robota Jacka Zielińskiego. Skupiam się na tym, co dzieje się na boisku, a dyrektor sportowy zajmuje się pozostałymi rzeczami - skomentował gracz Legii.

Od momentu transferu do Polski w lutym 2021 roku Muci zagrał 114 spotkań dla Legii Warszawa, w których strzelił 21 goli i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt ze stołecznym klubem wygasa w czerwcu 2025 roku. Muci zagrał też w siedmiu meczach reprezentacji Albanii - od momentu przenosin do Legii - i strzelił w nich dwa gole.