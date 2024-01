A jednak! Wielki transferowy niewypał Legii zmienił zdanie

Ihor Charatin od dłuższego czasu jest bodaj najbardziej wypychanym z Legii Warszawa piłkarzem. Od ponad roku wicemistrzowie Polski szukają chętnych, którzy chcieliby go pozyskać. Bezskutecznie. Niezbyt skwapliwie do poszukiwań podchodził sam piłkarz, mimo że w stołecznej ekipie właściwie nie miał żadnych szans na grę. Jak kilka dni temu donosił portal sport.tvp.pl klub przesunął go do rezerw. Dopiero na wieść o tym 28-latek zareagował.

Legia pozbędzie się niechcianego piłkarza? Jasne deklaracja. "Szukam nowego zespołu"

Ukraiński pomocnik udzielił wywiadu portalowi dynamokiev.ue, w którym potwierdził te informacje. - Tak, tymczasowo będę trenował z drugą drużyną, ponieważ trener pierwszej drużyny na mnie nie liczy. Nie gram w kolejnych spotkaniach, więc na razie zostanę z drugą drużyną - powiedział.

W obecnym sezonie Charatin i tak wszystkie występy zanotował w III-ligowych rezerwach. W sumie zagrał w nich osiem razy. W barwach pierwszego zespołu po raz ostatni pojawił się 29 października 2022 r., czyli grubo ponad rok temu. Jednak dopiero teraz zadeklarował, że zamierza zmienić otoczenie. - Zostało mi sześć miesięcy kontraktu. I dlatego obecnie szukam nowego zespołu - przyznał. Zaznaczył jednak, że na razie żadnych ofert nie dostał.

W Legii nie grał prawie wcale. Desperacki krok. "Rozważam wszystkie opcje"

Otrzymał także pytanie, czy rozważa ewentualny powrót na wciąż pogrążoną w wojnie Ukrainę. - Oczywiście. Jestem gotowy, by tu przyjechać. Rozważam wszystkie opcje. Brakowało mi piłki nożnej. Nie mogę się doczekać nowych wyzwań - oświadczył.

Charatin do Legii Warszawa przychodził latem 2021 r. Wówczas zapowiadał się na naprawdę solidnego zawodnika. Za sobą miał bardzo dobry sezon w barwach węgierskiego Ferencvarosu, z którym udało mu się wystąpić w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zdobył nawet bramkę przeciwko FC Barcelonie. Cztery razy zagrał także w pierwszej reprezentacji Ukrainy. Mimo to w Polsce zupełnie się nie odnalazł.