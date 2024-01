Josue wstawił jedno zdjęcie i wszystko jasne. "Mój książę"

Bartosz Slisz imponuje formą. W ostatnich miesiącach stał się czołowym zawodnikiem Legii Warszawa i wyróżniał się nie tylko na boiskach ekstraklasy, ale i w europejskich pucharach. Co więcej, zapracował też na ponowne powołanie do reprezentacji Polski i wystąpił w trzech spotkaniach eliminacji Euro 2024. I choć nie pomógł drużynie w awansie na główną imprezę, to zwrócił uwagę zagranicznych klubów. I niewykluczone, że już wkrótce opuści ojczyznę. Potwierdził to sam kapitan Legii.

Transfer Bartosza Slisza przesądzony. Josue pożegnał go na Instagramie. Wymowne słowa

Media informowały o zainteresowaniu ze strony Lecce, Trabzonsporu czy Atlanty United. I to właśnie do ostatniego z wymienionych zespołów już tej zimy ma dołączyć Slisz. Legia ma zarobić na jego transferze 3,5 mln dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 13,85 mln zł. Co więcej, Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl donosił, że od kilku dni są załatwiane formalności związane z transferem. Już wkrótce Slisz ma udać się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przejdzie testy medyczne.

Piłkarz miał już także pożegnać się z kolegami z drużyny. Teraz oni żegnają się z nim za pośrednictwem mediów społecznościowych. To sugeruje, że do transferu faktycznie dojdzie. W sobotę 14 stycznia wymowny wpis dodał Josue. Filar Legii w poruszających słowach oficjalnie pożegnał się ze Sliszem.

"Leć mój książę... Mam nadzieję, że nie będziesz za mną za bardzo tęsknił" - żartował Portugalczyk. Opublikował też wymowne zdjęcie, na którym idzie ramię w ramię, przytulony do Polaka.

Legia poszuka następcy Slisza

Niewykluczone, że w tej sytuacji Legia będzie musiała poszukać nowego defensywnego pomocnika. Jednak portal Weszło zasugerował, że drużyna przystąpi do rundy wiosennej bez wzmocnienia w środku pola. "Słyszymy, że sprowadzenie zawodnika dostosowanego do stylu gry drużyny, mogącego od razu wskoczyć do składu, jest w tym okresie sporym problemem" - przekazano.

Na szczęście stołeczny klub dysponuje wieloma dobrej jakości zawodnikami, którzy mogą na jakiś czas zastąpić Slisza. Mimo wszystko warszawianie wystawili ogłoszenie na portalu zajmującym się pośrednictwem w transferach piłkarskich. Mają zamiar przyjrzeć się kandydaturom na defensywnego pomocnika.

Slisz trafił do Legii Warszawa w lutym 2020 roku z Zagłębia Lubin. Wówczas wicemistrzowie Polski zapłacili za niego 1,5 mln euro. W ciągu niespełna czterech lat wystąpił w 165 meczach, zdobywając pięć bramek i 11 asyst.