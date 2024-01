Polski piłkarz uderzył w Michniewicza. "Oszukał mnie" [WIDEO]

Michał Janota to bardzo doświadczony piłkarz. Od października 2023 roku pozostaje jednak bez klubu po tym, jak jego kontrakt z Podbeskidziem Bielsko-Białą został przedwcześnie rozwiązany, i to mimo że był kapitanem drużyny. W związku z tym 33-latek ma sporo czasu i udziela wywiadów. Ostatnio porozmawiał z Tomaszem Ćwiąkałą i opowiedział m.in. o planach na dalszą karierę. Zdradził też kilka ciekawych anegdot z przeszłości. Jedna dotyczyła jego współpracy z Czesławem Michniewiczem w Pogoni Szczecin. Pomocnik wprost stwierdził, że "został oszukany" przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski.

Michał Janota opowiedział o trudnych relacjach z Michniewiczem. "Byłem zły"

- Ogólnie uważam, że trener Michniewicz ma fajne, ciekawe treningi, tak jako człowiek zawiodłem się na nim totalnie - zaczął Janota. Piłkarz wprost stwierdził, że niemal od początku jego relacja z trenerem nie wyglądała najlepiej.

- Gdy przeszedł Michniewicz, zostały nam cztery mecze. Zagrałem w pierwszym z Jagiellonią Białystok. Michał Pazdan dwa razy wpadł we mnie, w plecy i wyskoczył mi bark. Zgłosiłem to. Trener Michniewicz od razu kazał mi iść na zabieg. Powiedziałem, że pójdę, ale w czerwcu, jak się skończy sezon. I już widziałem, że to mu nie podpasowało - wyjawił.

Wraz z kolejnymi meczami atmosfera miała gęstnięć. Mimo że szkoleniowiec zapewniał go, że będzie grał, to finalnie nie wywiązywał się z obietnic. Potrafił nawet w ostatniej chwili wyrzucić go z podstawowego składu. - Zaakceptowałem to, ale byłem zły. Powiedział, że wejdę na 30 minut, pozamiatam. Troszkę mnie podbudował. A ostatecznie nawet nie poszedłem się rozgrzewać. To dało mi do myślenia, że oszukał mnie. (...) Co do trenera Michniewicza miałem już takie zdanie, że nie pytaj - mówił.

Jak relacjonował Janota, nie miał zbyt wielu szans do gry, choć trener wydawał się przyjaźnie nastawiony. - U niego wszystko było super. Klepał mnie po plecach. Tylko że mnie jako piłkarza to już nie śmieszyło, bo chciałem grać. Więc siedziałem cicho - mówił.

Michał Janota grzmi ws. Michniewicza. "Czy to jest normalne?"

Doszło też do rozmowy personalnej, która mocno zdziwiła Janotę i przelała czarę goryczy. - Mamy trening i on mnie bierze na rozmowę, i mówi: "Janotka, czemu ty nie chcesz być piłkarzem?". W ogóle co to jest za pytanie. Ja mówię: "To tak jakbym ja Pana zapytał, czemu Pan nie chce być trenerem?". Ja mu powiedziałem, że nie mam zamiaru rozmawiać, bo czuje się oszukany - kontynuował.

Finalnie Janota został odesłany do rezerw Pogoni. Zawodnikowi nie spodobał się jednak sposób, w jaki ta informacja została przekazana. I tutaj miał pretensje do Michniewicza, który rzekomo próbował udowodnić, że nie miał wpływu na decyzję. - Powiedz szczerze, Michał podjęliśmy decyzję, nie chcemy z Tobą współpracować, a nie ty się wybielasz, białe rękawiczki, gdzie mi jako trener robiłeś pod górkę. Czy to jest normalne? - zakończył.