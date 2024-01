Ekstraklasa będzie ciekawsza. Zapadła ważna decyzja

Stal Mielec zakończyła ligowe zmagania w 2023 roku na jedenastym miejscu z 22 punktami, co obecnie daje jej cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Stal była w stanie pokonać w ekstraklasie m.in. Pogoń Szczecin (3:2), Śląsk Wrocław (3:1) czy Legię Warszawa (3:1). Spora w tym zasługa Ilji Szkurina, który w 20 meczach strzelił dziesięć goli i zanotował pięć asyst. Białorusin przebywa w Mielcu na zasadzie wypożyczenia z CSKA Moskwa, dzięki wprowadzonym przepisom FIFA po inwazji Rosji na Ukrainę. Nie było jednak wiadomo, czy Szkurin zostanie w Mielcu na dłużej.

- Jesteśmy przekonani, że Ilja zostanie w Mielcu. Mamy z nim bardzo dobrą relację i ciężko wspólnie pracowaliśmy, żeby trafił do Stali i myślę, że jest z tego zadowolony. Wkrótce Szkurin będzie topowym napastnikiem w tej lidze - opowiadał Jacek Klimek, prezes Stali w rozmowie z weszlo.com. Teraz jest już wszystko jasne.

Gwiazda ekstraklasy podpisała nowy kontrakt. "Bardzo się cieszę"

Kontrakt Szkurina z CSKA wygasał 30 czerwca tego roku, a więc w tym samym momencie, w którym kończy się jego wypożyczenie do Stali. Klub z Mielca poinformował, że białoruski napastnik zostaje w Stali na dłużej. Szkurin złożył podpis pod kontraktem ważnym do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. - Bardzo się cieszę, że nadal będę grał w koszulce z herbem Stali Mielec. Sposób, w jaki zarządzany jest cały klub, rodzinna atmosfera w drużynie oraz wizja rozwoju zespołu, przekonały mnie do przedłużenia kontraktu - mówi Szkurin po przedłużeniu umowy.

- Staram się każdego dnia ciężko pracować, aby być jeszcze lepszym zawodnikiem i jak najmocniej wspierać naszą drużynę. Dziękuję również kibicom, za to jak przyjęli mnie w Mielcu. Wiem, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych chwil na Solskiego 1 wraz z fantastycznymi biało-niebieskimi kibicami - dodaje napastnik Stali. Szkurin strzelił osiem goli w ekstraklasie, a lepszym wynikiem może pochwalić się tylko Erik Exposito ze Śląska Wrocław (14) i Bartłomiej Wdowik z Jagiellonii Białystok (9).

Szkurin trafił do Stali latem zeszłego roku w ramach wypożyczenia z CSKA Moskwa. Białorusin miał za zadanie zastąpić Saida Hamulicia, który został wykupiony przez Stal w styczniu 2023 roku z DFK Dainava, a chwilę później został sprzedany za 2,5 mln euro do francuskiej Tuluzy. Szkurin był przez chwilę graczem Rakowa Częstochowa w rundzie wiosennej sezonu 21/22, ale zagrał tam tylko dwa mecze i spędził 63 minuty na boisku. Wcześniej Szkurin grał dla FK Vitebsk, Energetik-BGU Mińsk, Dynama Kijów (zagrał tam dwa mecze w Lidze Mistrzów) czy Maccabi Petah Tikva.

Nowy kontrakt Szkurina to nie jest jedyny ruch Stali w zimowym oknie transferowym. Chwilę wcześniej klub ogłosił wypożyczenie Maksymiliana Pingota z Lecha Poznań do zakończenia trwającego sezonu. W pierwszym ligowym meczu w 2024 roku Stal zagra u siebie z Puszczą Niepołomice (09.02, godz. 18:00).