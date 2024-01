Piłkarz Legii dostał ofertę z zagranicy. Runjaić szybko zareagował

Legia Warszawa jesienią rywalizowała w ekstraklasie, Lidze Konferencji Europy oraz Pucharze Polski (z niego już odpadła). Z tego powodu trener Kosta Runjaić często dokonywał zmian w składzie. Ale i tak niektórzy zawodnicy nie otrzymali zbyt wielu szans na grę.

Dominik Hładun mógł odejść z Legii Warszawa. Miał ofertę z Danii

Jednym z takich zawodników był Dominik Hładun. Przez większość rundy odgrywał rolę zmiennika Kacpra Tobiasza i wystąpił tylko w trzech spotkaniach (dwóch w LKE i jednym w ekstraklasie). Zaliczył też jeden występ w trzecioligowych rezerwach.

W związku z tym interesującą opcją dla 28-latka mógł być transfer do innego klubu, gdzie miałby większe szanse na grę. Taka możliwość istniała, według informacji portalu WP SportoweFakty Viborg FF, ósmy zespół ligi duńskiej, chciał go wypożyczyć do końca sezonu. Tam grały regularnie, gdyż miałby zastąpić kontuzjowanego podstawowego bramkarza Lucasa Lunda.

Legia Warszawa nie puściła Dominika Hładuna. Kosta Runjaić zdecydował

Hładun był zainteresowany tą propozycją. Zupełnie inaczej na tę kwestię zapatrywała się Legia, która uniemożliwiła mu odejście, gdyż Runjaić wolał zatrzymać go w drużynie. I to mimo tego, że ma do dyspozycji kilku innych cenionych bramkarzy - Tobiasza, Gabriela Kobylaka oraz Cezarego Misztę.

Tym samym Hładunowi pozostanie rywalizacja o miejsce w wyjściowym składzie Legii. Ta 10 stycznia rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej, w której będzie rywalizować w ekstraklasie oraz Lidze Konferencji (w 1/16 finału zagra z Molde).