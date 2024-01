Oficjalnie: Bomba transferowa w ekstraklasie! Grał już w La Liga i Serie A

ŁKS Łódź bardzo słabo spisuje się w bieżącym sezonie i poważnie grozi mu spadek. Po 18 kolejkach zajmuje 18., czyli ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Do bezpiecznej strefy traci dziewięć punktów. Włodarze klubu chcą ratować drużynę przed spadkiem i w tym celu aktywnie działają na rynku transferowym.

ŁKS Łódź ogłasza hitowy transfer. To były piłkarz Lazio

Niedawno portal łódzkisport.pl przekazał, że do klubu może trafić Riza Durmisi. - Zrobił pozytywne wrażenie. Widać, że jest to zawodnik energetyczny z niebagatelnym doświadczeniem - mówił o piłkarzu trener Piotr Stokowiec. Finalnie ŁKS dopiął transfer i w poniedziałek Duńczyk oficjalnie przeniósł się do beniaminka ekstraklasy, z którym podpisał półroczny kontrakt. "Grał już w La Liga i Serie A. Teraz zagra w ekstraklasie" - czytamy na Twitterze.

Riza Durmisi to doświadczony lewy obrońca z bogatym CV. W przeszłości piłkarz występował w topowych ligach. Grał między innymi w Realu Betis i Nicei. Od 2018 roku był zawodnikiem Lazio. Jego pobyt w Rzymie nie był jednak udany. W ciągu sześciu lat rozegrał jedynie 19 meczów i regularnie trafiał na wypożyczenia. Ostatnio był piłkarzem CD Tenerife, gdzie rozegrał jednak tylko jedno spotkanie. Od lata ubiegłego roku był bezrobotny.

Durmisi jest także byłym reprezentantem Danii. W narodowych barwach pojawił się na boisku 23 razy. Zagrał nawet raz przeciwko reprezentacji Polski. Miało to miejsce w 2016 roku podczas eliminacji mistrzostw świata 2018. Wówczas Polacy wygrali 3:2.

ŁKS nie był jedynym polskim klubem, który interesował się Durmisim. Latem zeszłego roku mówiło się o jego możliwym transferze do Śląska Wrocław. Możliwość takiego ruchu badał wówczas dyrektor sportowy David Balda.