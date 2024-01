Media: Legia blisko kolejnego transferu. Wielki talent na testach

Legia Warszawa zakończyła rundę jesienną ekstraklasy na piątym miejscu, ze stratą dziewięciu punktów do liderującego Śląska Wrocław. Dystans jest zatem spory, dlatego walka o odzyskanie tytułu będzie dosyć trudna. Klub najwyraźniej nie tylko wzmacnia się na tu i teraz, o czym świadczy transfer Morishity, ale myśli także o przyszłości. Stąd zaproszenie na testy dla utalentowanego zawodnika z Izraela, o polskich korzeniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Idan Kapellner na testach w Legii Warszawa. Jego pradziadkowie pochodzili z Polski, a on sam przeżył już wiele

Jak informuje konto Dom Futbolu na portalu X (dawniej Twitter), Legia Warszawa testuje Idana Kapellnera. To 16-letni młodzieżowy reprezentant Izraela, który jest zawodnikiem zespołu U-19 Hapoelu Tel Awiw, ale występuje także w drużynie U-17. W kadrze gra natomiast w drużynach do lat 16 i 17. Występuje na pozycji środkowego pomocnika, najczęściej jako "ósemka", ale z powodzeniem może być też wystawiany na "szóstce" i "dziesiątce". Jak można przeczytać na portalu legia.net, niedawno interesowało się nim holenderskie Twente. Zawodnik miał przylecieć do Polski 6 stycznia.

Dom Futbolu przekazał, że jego pradziadkowie od strony ojca wyemigrowali z Polski z powodu II wojny światowej. Ich córka, czyli babcia pomocnika, posługuje się naszym językiem i przy każdej okazji opowiada mu o Polsce. Sam piłkarz ponoć zna jedynie kilka polskich słów i zwrotów. To samo źródło podaje, że Kapellner przeszedł już przez kilka trudnych sytuacji w swoim życiu. Głównie przez wojnę Izraela z Syrią.

- Dopiero w tym tygodniu wróciliśmy do trenowania. To jest chore, że w środku treningu nagle zaczynają wyć syreny i musimy uciekać do schronu. Za dwa tygodnie mamy zaplanowany lot do Walii, ale nie wiem, czy polecimy - mówił piłkarz na początku listopada, cyt. przez Dom Futbolu.

Ponadto 8 października, podczas rodzinnego wyjazdu do Egiptu został postrzelony Alon Shamli - asystent trenera w juniorskiej drużynie Hapoelu, z którym Idan utrzymywał pozytywne relacje. Jak przekazał zawodnik, powodem było jego "żydowskie pochodzenie", a doszło do tego podczas ataku terrorystycznego.

Legia.net informuje, że jeśli Kapellner przejdzie pomyślnie testy w drużynie U-17, to właśnie tam miałby na razie trenować. Co do jego potencjalnej gry w reprezentacji Polski nie ma dużych szans. Zawodnik w swoich wypowiedziach sygnalizował, że jego "serce jest z Izraelem", ale podkreślił też, że "nie skreśla żadnej opcji".