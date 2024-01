Fantastyczne wieści! Mistrz Polski czekał na to pół roku

Raków Częstochowa po rundzie jesiennej zajmuje w tabeli ekstraklasy czwarte miejsce z dziewięciopunktową stratą do prowadzącego Śląska Wrocław i jednym meczem zaległym w zanadrzu. Mistrzowie Polski grali również fazie grupowej Ligi Europy, gdzie po zdobyciu czterech punktów zajęli ostatnią pozycję w grupie z Atalantą Bergamo, Sportingiem CP oraz Sturmem Graz.

Świetne wieści dla Rakowa. Gwiazda wraca do treningów po ciężkiej kontuzji

Wiosną Raków Częstochowa będzie się koncentrował na rozgrywkach krajowych - ekstraklasie i Pucharze Polski. I prawdopodobnie zostanie przed tą rundą solidnie wzmocniony. Wszystko dlatego, że coraz bliżej powrotu do gry po ciężkiej kontuzji kolana jest największa gwiazda Rakowa w ostatnich sezonach - Hiszpan Ivi Lopez.

29-latek zerwał więzadło krzyżowe w kolanie w trakcie letnich przygotowań do sezonu 2023/24. Przez to musiał przejść operację i stracił całą rundę jesienną - od pierwszego meczu do ostatniego.

Wiele wskazuje na to, że Ivi Lopez będzie gotowy do gry od początku piłkarskiej wiosny. Jak informuje portal Meczyki.pl, Hiszpan ma pojechać z zespołem Dawida Szwargi na zimowy obóz przygotowawczy w tureckim Belek, który rozpocznie się 20 stycznia i potrwa do 3 lutego.

Rywalami Rakowa w czterech sparingach będą NŠ Mura (24.01), Łudogorec Razgrad (27.01), NK Maribor (01.02) oraz Dnipro-1 (02.02). Ogólnie Raków Częstochowa rozpocznie zimowe przygotowania 12 stycznia, a swój pierwszy mecz rundy wiosennej rozegra 11 lutego, gdy zmierzy się na wyjeździe z Wartą Poznań.