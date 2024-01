Klub z ekstraklasy zmienił herb. Kibice wpadli w furię. "Relikt PRL-u. Ohydne"

Stal Mielec czwarty sezon z rzędu gra w piłkarskiej ekstraklasie. Dwukrotny mistrz Polski z lat 1972/73 i 1975/76 pod koniec lat 90. mocno podupadł, został nawet zlikwidowany, by w końcu się odbudować. W 2012 r. po mozolnej pracy od podstaw wrócił na szczebel centralny, a od 2020 r. ponownie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bogatą 85-letenią historię klubu postanowiono uczcić poprzez pewną modyfikację herbu. Nie wszystkim ona jednak odpowiada.

Stal Mielec pokazała nowy herb. Konsternacja. "Jak relikt PRL-u"

W czwartek na platformie społecznościowej X zaprezentowano nowy herb. Jak poinformowano, wzór będzie wykorzystywany we wszystkich klubowych mediach, ale tylko w 2024 r. Znajdzie się też na okolicznościowej koszulce z okazji 85-lecia klubu.

Do charakterystycznego złotego żurawia na biało-niebieskim tle, wpisanego w czarną zębatkę, dodano jeden mocno wyróżniający się element. To gruba złota obwódka w kształcie kłosów zbóż oraz tabliczki z napisem: "85 lat" u góry oraz datami: "1939-2014" u dołu.

W komentarzach zaroiło się od słów krytyki. - Nie do końca mi podchodzi. Jeśli już to konieczne, to wystarczyłby mały, delikatny akcent - sugerował jeden z użytkowników. - Na miniaturce to wygląda jak Hutnik Kraków, a na powiększeniu jak relikt PRL-u - dodał kolejny. - Herb - rzecz święta, i nie powinno się przy nim majstrować - strofował jeszcze inny.

Stal Mielec chciała uczcić 85-lecie. Burza w komentarzach. Odgapiali od Stali Rzeszów?

Wielu internautów nie skupiło się jednak na samym wyglądzie, a na tym, że dosłownie kilka dni wcześniej 1 stycznia podobny projekt zaprezentowała... I-ligowa Stal Rzeszów. Klub o tej samej nazwie, z tej samej części Polski, z podobnym żurawiem w herbie również zdecydował się na dodanie kłosów zbóż, tyle że z okazji 80-lecia istnienia.

Kibice od razu to wychwycili i wytknęli w komentarzach. - Łojeju... Wygląda to tak samo "ładnie" jak logo Stali Rzeszów - zauważył jeden z nich. - Powiem wprost, ohydne tak jak Stali Rzeszów, czasami lepiej nie małpować - grzmiał drugi.