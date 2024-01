Niewypał Legii nie wytrzymał długo na bezrobociu. Wielki powrót

Lindsay Rose podpisywał kontrakt z Legią Warszawa, kiedy szkoleniowcem był jeszcze Czesław Michniewicz. Mimo że miał bogate portfolio, ponieważ przez wiele lat występował we Francji m.in. w Olympique Lyon, Lorient czy Bastii, nie potrafił jednak pokazać tego na polskich boiskach. Od początku obecnego sezonu wystąpił w ekstraklasie tylko raz, natomiast zdecydowanie częściej pojawiał się na meczach klubowych rezerw. Władze klubu podjęły zatem stanowczą decyzję.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po zwycięstwie nad Zaksą: W końcówkach mieli troszeczkę więcej błędów

Były piłkarz Legii nie wytrzymał długo na bezrobociu. Lindsay Rose wrócił do Arisu Saloniki

W ubiegły piątek 29 grudnia Legia Warszawa poinformowała, że po 2,5 roku rozwiązuje z kontrakt z piłkarzem, nie chcąc dłużej trzymać go w zespole. Dziennikarz sport.tvp.pl Piotr Kamieniecki dodał wówczas, że nie będzie zbyt długo szukał klubu, ponieważ poleciał już do Grecji, gdzie najprawdopodobniej podpisze kontrakt z Arisem Saloniki.

Jego informacje zostały potwierdzone w czwartkowe popołudnie, ponieważ Aris oficjalnie opublikował zdjęcie obrońcy, podpisującego 2,5-letni kontrakt.

- Jestem dumny, że mogę ponownie nosić koszulkę Arisu. Cieszę się, że wróciłem do domu. Obiecuję, że dam z siebie wszystko dla tego zespołu. Teraz nie potrzeba już więcej słów. Po prostu trzeba pracować" - powiedział Rose, cytowany przez klubową stronę internetową.

Tym samym 31-letni wraca do zespołu, z którego właśnie w lipcu 2021 roku przenosił się do Legii. Portal "Transfermarkt" podawał wówczas, że zapłacono za niego 600 tys. euro, dlatego nie był to zbyt udany transfer władz warszawskiego klubu. Rose rozegrał łącznie dla niego 46 meczów, w których strzelił trzy gole.

Po rundzie jesiennej ekstraklasy Legia Warszawa zajmuje piąte miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 32 punktów. Liderem jest Śląsk Wrocław (41 pkt), który wyprzedza Jagiellonię Białystok (38 pkt).