Media: Wielki powrót do ekstraklasy. 11 lat temu zagrał w reprezentacji Polski

Jak informuje portal Weszło, Widzew Łódź znalazł następcę bramkarza Henricha Ravasa, który zostanie sprzedany do amerykańskiego New England Revolution. Nowym golkiperem łódzkiego klubu ma zostać doświadczony Jakub Słowik, który wraca do ekstraklasy po udanej przygodzie w Japonii.

Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl