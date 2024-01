Media: Raków Częstochowa idzie po gwiazdę ekstraklasy. "Idealnie"

Sprowadzenie środkowego napastnika to jeden z wielu celów Rakowa Częstochowa w trakcie trwającego zimowego okna transferowego. Latem zeszłego roku priorytetem był Erik Exposito ze Śląska Wrocław, ale transfer wówczas nie doszedł do skutku. Teraz dziennik "Fakt" przekonuje, że mistrz Polski ma nowy cel transferowy. To jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w ekstraklasie. "Idealnie wpisuje się w profil piłkarza preferowany przez trenera Szwargę" - czytamy.

