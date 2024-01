Kosowski radzi Lechowi ws. trenera. "Dzwońcie po niego"

17 grudnia John van den Brom został zwolniony z Lecha Poznań. Od dłuższego czasu ekipa z Wielkopolski pod wodzą Holendra pozostawał bez formy, dlatego też władze klubu podjęły drastyczną decyzję. Na trzecim miejscu w ekstraklasie zespół przejął dobrze znany kibicom Mariusz Rumak i popracuje w Poznaniu do końca sezonu. Później zastąpi go ktoś inny.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Kto zastąpi Mariusza Rumaka w Lechu Poznań? Kamil Kosowski wskazuje najlepszego kandydata

Rumak pozostanie szkoleniowcem Lecha do zakończenia sezonu. Władze klubu pozostawiły sobie sporo czasu na zastanowienie się nad przyszłością i wybór trenera na "nowe rozdanie" w Poznaniu. Wśród kandydatów wskazywano już m.in. Macieja Skorżę, ale konkretów z pewnością długo nie poznamy.

Z decyzją o zwolnieniu van den Broma zgadza się Kamil Kosowski. Były reprezentant Polski już w przeszłości krytykował Holendra, ale teraz wprost stwierdził, że pod jego wodzą zespół się nie rozwijał. "Nikt w klubie nie widział tego, co wiedzieli wszyscy wokół, że van den Brom od długiego czasu nie potrafił rozwijać tej drużyny. Chcę podkreślić, bo zaraz pojawią się komentarze, że znowu Kosowski atakuje Lecha. Ja chcę oglądać mocnego Kolejorza w ekstraklasie" - napisał były reprezentant Polski w "Przeglądzie Sportowym".

Dawny zawodnik Wisły Kraków ma również nazwisko szkoleniowca, po którego Lech powinien zgłosić się po sezonie. "Co ja bym zrobił? Jedna rada ode mnie: dzwońcie po Marcina Brosza" - napisał krótko 46-latek.

Marcin Brosz obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Polski U19, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca. Niedawno media łączyły go z przejęciem Wisły Kraków, ale już wiadomo, że trener nie objął tego stanowiska. 50-latek w przeszłości prowadził m.in. Piasta Gliwice, Koronę Kielce i Górnika Zabrze. W ostatnim z klubów rozegrał aż 197 meczów i awansował z nim do ekstraklasy.

Na razie Lech będzie walczył o mistrzostwo Polski z Mariuszem Rumakiem. Na razie zespół z Wielkopolski traci osiem punktów do pierwszego Śląska Wrocław i pięć do drugiej Jagiellonii Białystok. Pierwszy mecz po zimowej przerwie poznaniacy zagrają 10 lutego z Zagłębiem Lubin.