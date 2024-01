Sensacyjny transfer gwiazdy Lecha?! Romano ujawnia. "Naciskają"

Nicea dosyć sensacyjnie włączyła się do walki o najwyższe cele w lidze francuskiej. Po 17. kolejkach zespół Marcina Bułki ma 35 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując wyłącznie PSG (40 pkt). Aby pozostać w grze o czołowe lokaty, zimą drużyna będzie potrzebowała jednak wzmocnień.

Nicea zainteresowana Kristofferem Velde. Fabrizio Romano ujawnia

Według informacji Fabrizio Romano Nicea chciałaby pozyskać gwiazdę Lecha Poznań. "OGC Nice to jeden z klubów, który naciska na (transfer - red.) Kristoffera Velde. Florent Ghisolfi i Francesco Farioli (odpowiednio dyrektor sportowy i trener Nicei - red.) są wielbicielami Velde i mają nadzieję na dogadanie się w styczniu w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu" - napisał znany dziennikarz na Twitterze.

Norweski skrzydłowy to niekwestionowana gwiazda Lecha i całej ekstraklasy. W obecnym sezonie rozegrał 24 mecze, w których strzelił 10 goli i zanotował cztery asysty. Z kolei w poprzednich rozgrywkach walnie przyczynił się do awansu do 1/4 finału Ligi Konferencji Europy, w 16 spotkaniach pucharowych (włącznie z eliminacjami) zdobył osiem bramek i zaliczył cztery asysty.

Kristoffer Velde stał się gwiazdą Lecha Poznań. Transfer zwróci się z nawiązką

Dobrymi występami w polskim klubie 24-latek zapracował na powołanie do reprezentacji Norwegii. W zeszłym roku pojechał na czerwcowe zgrupowanie, podczas którego zagrał w meczu z Cyprem (3:1) w eliminacjach Euro 2024. Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje się, że Lech zarobi na piłkarzu znacznie więcej niż 1,1 mln euro, które zapłacił za niego w styczniu 2022 r.

Gdyby Velde ostatecznie trafił do Nicei, już niedługo mógłby zaliczyć debiut. Zespół Marcina Bułki wróci do gry 6 stycznia, gdy zmierzy się z Auxerre w Pucharze Francji. Potem czekają go dwa spotkania ligowe, 13 stycznia ze Stade Rennais i 27 stycznia z Metz.