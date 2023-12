Prezes Rakowa ujawnia. Na tym klub traci miliony

Raków Częstochowa w ciągu kilku lat przebył drogę od II ligi do zdobycia tytułu mistrza Polski. To pozwoliło mu zagrać w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, gdzie dopiero w ostatniej rundzie przegrał z FC Kopenhagą. Jesienią częstochowianie po raz pierwszy w historii zagrali w fazie grupowej europejskich pucharów (Ligi Europy), co wiązało się również ze sporym zyskiem. Mimo to nadal szukają sposobów na zwiększenie dochodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów. Przedstawił nam swoją opinię

Raków Częstochowa traci na braku nowoczesnego stadionu. "To zawsze utrudnia"

Obecny stadion Rakowa zdecydowanie nie pasuje do aspiracji klubu. Podczas spotkań ligowych może na nim zasiąść maksymalnie 5,5 tys. osób. Z kolei mecze z Kopenhagą oraz w grupie LE Raków musiał rozgrywać w Sosnowcu, gdyż obiekt w Częstochowie nie spełnia standardów UEFA. Przez to duże pieniądze przechodzą klubowi koło nosa.

- Pomimo braku zadaszenia i niskich temperatur (w lidze - red.) prawie zawsze mieliśmy komplet na stadionie. Możemy przyjąć, że gdyby te warunki były bardziej komfortowe, a jakość sportowa nie byłaby gorsza, to średnia mogłaby oscylować nawet wokół kilkunasty tysięcy. Nasze europejskie boje w Sosnowcu też za każdym razem oglądał niemalże komplet publiczności. Z prostego rachunku wynika, że utracone korzyści idą w miliony w skali sezonu - przyznał Piotr Obidziński, prezes Rakowa, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

Działacz wyjaśnił, że jest to problematyczne dla klubu w wielu aspektach. A gra na innym obiekcie również nie jest optymalnym rozwiązaniem. - W Częstochowie dzień meczowy wychodzi na zero. Dochodzą do tego jeszcze straty wizerunkowe i koszty związane z logistyką. Każdy mecz w Sosnowcu wiąże się z dodatkowymi, znacznymi kosztami, których przy graniu w Częstochowie by nie było. Dochodzi do tego wydźwięk medialny: "co to za klub, co nie ma stadionu?" a to zawsze utrudnia rozmowy ze sponsorami i biznesem oczekującym produktu premium - powiedział. A należy pamiętać, że zastrzeżenia budził również stan murawy w Sosnowcu.

Co z nowym stadionem Rakowa Częstochowa? Politycy zdecydują

Być może za kilka lat Raków doczeka się nowoczesnego obiektu. Jednak nie jest to prosta sprawa, na co wpływ miała również zmiana władzy w kraju. Poprzedni premier Mateusz Morawiecki obiecał wsparcie finansowe dla projektu, lecz nie wiadomo, jak do sprawy podejdzie rząd Donalda Tuska. - Rozmowy trwają. Jesteśmy teraz w takim dość specyficznym okresie zmiany władzy centralnej w Polsce, a jednocześnie blisko wyborów samorządowych (właścicielem stadionu jest miasto - red.). Krajobraz ukształtuje się w najbliższych miesiącach i będzie kluczowy dla naszych celów infrastrukturalnych - zdradził Obidziński. Dodał, że klub może być jedynie "katalizatorem" w rozmowach pomiędzy władzą centralną a samorządem.

Na razie Rakowowi pozostaje walka o jak najlepsze wyniki sportowe. Co prawda wiosną nie będzie już występował w europejskich pucharach, ale nadal ma o co grać. W lidze zajmuje czwarte miejsce i ma punkt straty do podium przy jednym meczu rozegranym mniej. Awansował również do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie zagra z Piastem Gliwice.