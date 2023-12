Lider ekstraklasy z kolejnym transferem. Sprowadził młodzieżowego reprezentanta

Śląsk Wrocław ma za sobą doskonałą rundę jesienną. Zespół Jacka Magiery w 19 kolejkach zdobył 41 punktów i prowadzi w tabeli ekstraklasy z trzypunktową przewagą nad drugą Jagiellonią Białystok i znacznie większą nad "wielkimi" ligi, jak Lech Poznań, Raków Częstochowa czy Legia Warszawa. Ale we Wrocławiu nikt nie zamierza spoczywać na laurach - władze klubu w sobotę dopięły trzeci transfer w kontekście rundy wiosennej.

Lider ekstraklasy sfinalizował kolejny transfer. Lewuis Pena piłkarzem Śląska Wrocław

Wcześniej do Śląska Wrocław trafili już napastnik Patryk Klimala z Hapoelu Beer Szewa, a także bułgarski stoper Simeon Petrow z CSKA Sofia. Tym razem Śląsk pozyskał skrzydłowego, a jest nim 19-letni Wenezuelczyk Lewuis Pena, który podpisał z wrocławianami kontrakt do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne trzy lata.

Kilka tygodni temu Wenezuelczyk przebywał na testach sportowych w Śląsku, ale wrócił do ojczyzny. Na krótko, bo w trakcie testów zaprezentował się na tyle dobrze, że Śląsk podjął decyzję o jego sprowadzeniu z wenezuelskiego Deportivo Rayo Zuliano.

W sobotę transfer ten stał się faktem. Lewuis Pena ma pojechać z zespołem Jacka Magiery na styczniowe zgrupowanie w Chorwacji i trenować z pierwszą drużyną Śląska, ale przez pierwsze pół roku młodzieżowy reprezentant Wenezueli ma występować głównie w trzecioligowych rezerwach lidera ekstraklasy.

19-latek ma na swoim koncie osiem występów w reprezentacji Wenezueli do lat 20. W lidze wenezuelskiej w barwach dwóch klubów - Zulia FC oraz Deportivo Rayo Zuliano rozegrał w sumie 32 mecze, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę.

- Nie po raz pierwszy w tym sezonie zaprosiliśmy zawodnika na testy sportowe, by mógł pokazać swoje umiejętności. Nasz sztab miał okazję przyjrzeć się Lewuisowi w treningu, on zaś mógł zobaczyć nasz stadion, gościć na naszym meczu, poznać jakich Śląsk ma kibiców. Obie strony były zadowolone z tego, co zobaczyły, a to zaowocowało kontraktem. Rzecz jasna to młody zawodnik i zapewne na początku częściej będziemy go oglądać w drużynie rezerw, jednak ma potencjał, by stać się istotnym ogniwem również pierwszego zespołu - powiedział dyrektor sportowy Śląska David Balda w rozmowie ze stroną oficjalną klubu.

Po podpisaniu kontraktów z Klimalą, Petrowem i Peną, Śląsk Wrocław planuje jeszcze sprowadzić po jednym zawodniku do linii obrony i linii pomocy.