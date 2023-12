Media: To już przesądzone. Piłkarz z ekstraklasy trafi do Wieczystej

Wieczysta Kraków nie przestaje zadziwiać na rynku transferowym. Klub należący do Wojciecha Kwietna już nie raz sprowadzał do siebie graczy na dużo wyższym poziomie niż III liga, w której obecnie występuje. Latem przyszli do niego m.in. Jacek Góralski z VfL Bochum, Christoph Knasmuellner z Rapidu Wiedeń, Sasa Zivec z Zagłębia Lubin czy Rafał Pietrzak z Lechii Gdańsk. Ciekawie może być także zimą.

Media: Wieczysta Kraków dopina transfer. Ściągnie obrońcę Ruchu Chorzów

Już wcześniej informowaliśmy na Sport.pl, że ekipa prowadzona przez Sławomira Peszkę celuje w transfer następnego zawodnika z ekstraklasy Konrada Kasolika. Chodzi o 26-letniego stopera, który do najwyższej klasy rozgrywkowej awansował wraz z Ruchem Chorzów, dzięki dobrej postawie w poprzednim sezonie I ligi. Na poziomie ekstraklasy rozegrał jak na razie 11 meczów - wszystkie w obecnej kampanii.

Według najnowszych informacji portalu Transfery.info transfer Kasolika do Wieczystej jest już niemal przesądzony. Klub właśnie dopina operację i już wkrótce powinien go ogłosić. Chodzi o transfer definitywny. Pozostałe szczegóły nie są znane.

Konrad Kasolik na co dzień występuje na pozycji środkowego obrońcy. O miejsce w wyjściowym składzie Wieczystej będzie rywalizował więc m.in. z innym graczem ściągniętym prosto z ekstraklasy Michałem Pazdanem. Poza nim jego konkurentami będą Denys Faworow, Kacper Skrobański czy Szymon Rygiel.

Wieczysta Kraków po 18 kolejkach III ligi, grupy IV jest liderem tabeli z dorobkiem 41 punktów. O trzy punkty wyprzedza drugą Avię Świdnik, a o dziewięć trzecią Siarkę Tarnobrzeg. Jeżeli informacje się potwierdzą, to Kasolik na oficjalny debiut w nowych barwach będzie musiał trochę poczekać. Runda wiosenna rusza dopiero 2 marca. Krakowski klub na początek zmierzy się na wyjeździe z Wiślanami Jaśkowice.