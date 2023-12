Wielki powrót do Lecha! Dwa nazwiska. Doskonale znane w Poznaniu

Rozczarowująca runda jesienna w wykonaniu Lecha Poznań sprawiła, że z posadą trenera pierwszej drużyny pożegnał się John van den Brom. Holender latem odpadł z eliminacji europejskich pucharów ze Spartakiem Trnava, a w następnych miesiącach przeplatał niezłe wyniki przez kolejne wpadki, takie jak 0:5 z Pogonią Szczecin.

Lech skompletował sztab. Znane nazwiska

Lech rundę jesienną zakończył na trzecim miejscu z ośmiopunktową stratą do liderującego Śląska. Poznaniacy zgromadzili tylko jeden punkt więcej od Rakowa oraz Legii, którzy musieli łączyć grę w lidze z europejskimi pucharami. Władze klubu liczyli, że wyniki grającego raz w tygodniu "Kolejorza" będą zdecydowanie lepsze, zwłaszcza że chwalili się skompletowaniem najdroższej kadry w historii klubu. Niewykorzystany potencjał zespołu sprawił, że John van den Brom pożegnał się z posadą.

W jego miejsce przesunięty został Mariusz Rumak, który dotychczas pełnił funkcję wicedyrektora akademii Lecha Poznań. Był odpowiedzialny za szkolenie trenerów. Rumak, podpisując kontrakt do końca sezonu, zapowiedział wzmocnienie sztabu szkoleniowego, który został uszczuplony jeszcze o nazwisko Danny'ego Landzaata, najbliższego współpracownika van den Broma.

W piątek "Kolejorz" poinformował, że sztab szkoleniowy został uzupełniony o dwóch asysterów - Rafała Janasa oraz Grzegorza Wojtkowiaka. Rafał Janas to długoletni asystent Macieja Skorży, z którym pracował ostatnio w japońskiej Urawa Red Diamonds. Dla 46-letniego szkoleniowca to powrót do Poznania po osiemnastu miesiącach, gdy odszedł wraz z Skorżą po zdobyciu mistrzostwa Polski. - Rafał w minionym roku pracował z trenerem Maciejem Skorżą w Japonii, wygrali tam Azjatycką Ligę Mistrzów i mogli dzięki temu uczestniczyć w KMŚ. Wcześniej pracowali z sukcesami w Lechu, wywalczyli mistrzostwo Polski na stulecie klubu. Teraz Rafała zaprosiliśmy do współpracy, bo zna doskonale większość naszych zawodników, ich potencjał i pomoże trenerowi Mariuszowi Rumakowi go wydobyć. Na pewno mamy rezerwy, jeśli chodzi o organizację gry i tutaj liczymy, że doświadczenie Rafała nam pomoże w szybkim zrobieniu postępów w tym elemencie - mówi na łamach oficjalnej strony dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Wielu kibiców wierzy, że dołączenie Rafała Janasa do sztabu szkoleniowego poznańskiej ekipy pomoże w ponownym zakontraktowaniu Macieja Skorży w roli trenera. Wiadomo, że "Kolejorz" niedawno kontaktował się ze swoim byłym trenerem, ale on na razie chce odpocząć od stałej pracy. "Nie mówię nie, ale chce poczekać" - miał powiedzieć Skorża według zakulisowych informacji. Jego priorytetem jest praca za granicą.

W roli asystenta dołącza również Grzegorz Wojtkowiak. To 39-letni były piłkarz, który ma na swoim koncie grę w reprezentacji Polski oraz dwa trofea w barwach Lecha. Po zakończeniu kariery zajął się pracą szkoleniową i pracował w strukturach klubowej akademii przez ostatnie 2,5 roku.