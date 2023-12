Czołowy klub ekstraklasy ma problem. "Nie chcemy już wykładać pieniędzy"

Pogoń Szczecin przyzwyczaiła kibiców do bardzo dobrych wyników sportowych. Przez ostatnie trzy sezony dwukrotnie zdobywała brązowy medal mistrzostw Polski, a niewiele zabrakło, by zaliczyła na podium hat-tricka - w końcówce ostatnich rozgrywek ekstraklasy niespodziewanie przegrała jednak z Górnikiem Zabrze (1:2) i zakończyła zmagania na czwartej lokacie. Szczecińska drużyna rywalizowała również w europejskich pucharach, choć bez większych sukcesów, ponieważ dwa razy odpadała w II, a ostatnio w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Obecne rozgrywki nie są jednak tak udane, jak te poprzednie. Piłkarze trenera Jensa Gustafssona nie dość, że bardzo słabo rozpoczęli sezon, to zdarza im się tracić punkty z teoretycznie słabszymi rywalami, jak choćby w meczach ze Stalą Mielec (2:3) czy Wartą Poznań (3:3). Jak się okazuje, problemy sportowe nie są jedynymi, z jakimi zmaga się obecnie szczeciński klub. Największym są jego finanse, ponieważ bilans za sezon 2022/23 przyniósł stratę aż 27,49 mln złotych.

Prezes zarządu, a ponadto jeden ze współwłaścicieli spółki Jarosław Mroczek zapowiedział, że zarówno on, jak i pozostali akcjonariusze przestają inwestować własne pieniądze w Pogoń. - Wypowiadam się teraz za naszą trójkę. Nie chcemy już wykładać pieniędzy na Pogoń. Nie dlatego, że ich nie mamy. Po prostu włożyliśmy już ich naprawdę dużo - powiedział serwisowi Weszło. - Włożyłem w Pogoń to, co zarobiłem. Musimy zostawić sobie środki na spokojne życie. Mentalnie i fizycznie jestem jeszcze w dobrej formie, moi koledzy też, ale czas płynie niestety nieubłaganie - dodał Mroczek.

Mroczek zdradził, że wspólnie z pozostałymi akcjonariuszami włożyli w klub około 30 milionów złotych. Próbowali wszystkiego, aby naprawić jego sytuację, ale dłużej nie dadzą już rady. Prowadzą zatem rozmowy na temat sprzedaży udziałów. - Nasza sytuacja finansowa nie jest kolorowa. Jedziemy po bandzie i to dosyć mocno. Potrzebujemy kapitału. Szukanie go to swego rodzaju konieczność. To nie tak, że siedzimy sobie w hotelach i czekamy, aż ktoś się sam zgłosi - przekazał.

Okazuje się, że na rynku jest kilku chętnych, którzy byliby zainteresowanie przejęciem Pogoni. Potrzeba jednak czasu, aby sfinalizować negocjacje oraz zadbanie o przyszłość klubu. - Jeśli ktoś zaoferuje czterdzieści milionów dolarów, to bez zawahania powiem, że to dobry pomysł, bo przesunie Pogoń o trzy półki do przodu. Ale trudno znaleźć podmioty, które wykładają takie pieniądze. Raczej będzie to chęć powolnego zaproszenia kogoś do akcjonariatu na poważnie. Na piętnaście albo trzydzieści procent. Z rozpisanym tempem przejmowania klubu - oznajmił.

- Dociera do nas spora liczba propozycji z różnych kierunków: ze Stanów Zjednoczonych, Kanady czy krajów Zatoki Perskiej - wyliczał Mroczek. - Jest też wielu nietypowych inwestorów, np. z rynku kryptowalut. Mamią nas. Mają szalone pomysły. Weryfikacja ich zajmuje trochę czasu. Zawsze sprawdzamy też pod kątem powiązań z kapitałem rosyjskim czy białoruskim - dodał.

A co jeśli władze klubu nie znajdą potencjalnego kupca? Takiego scenariusza również nie można wykluczyć. Kibice mogą mieć zatem powody do zaniepokojenia, choć Mroczek nie ma zamiaru zostawić klubu "na lodzie".

- Zrobimy z kolegami z zarządu i pracownikami Pogoni wszystko, żeby nie było żadnego niebezpieczeństwa. Przeżywamy emocjonalnie naszą sytuację i problemy. Człowiek ma kłopoty ze spaniem. Płacimy na czas. Utrzymujemy poziom drużyny. To dla nas świętości. Mamy zobowiązania. Finansujemy się pożyczkami. Czasem pożyczamy od przyjaciół, którzy pomagają, jak mogą i mówią "słuchajcie, oddacie, jak będziecie mieli" - wyjaśnił.

- Siedzę na tym krześle już dwanaście lat. Nie wiem, ile jeszcze posiedzę, czy pół roku, czy pięć lat. Przez ten czas zawsze pięliśmy się w górę. Czasem mozolnie. Nie biorę pod uwagę scenariusza, że wydarzy się coś fatalnego. Jednocześnie wolę być transparentny, mówić trudną prawdę niż udawać, bo wtedy ktoś może coś wyciągnąć i powiedzieć 'a widzisz, złapałem cię'. To nie jest tak, że nie mamy żadnych obaw. Mamy. To trudne chwile. Tak jak trudna jest aktualnie prawda o Pogoni - podsumował Mroczek.