Piłkarz Lecha poślubił wicemiss Polski. Wielkie wesele. "Pan i pani"

Miha Blazić do Lecha Poznań został sprowadzony w lipcu tego roku. Do Polski trafił z francuskiego Angers. Słoweniec szybko odnalazł się w nowym środowisku i pod nieobecność wykluczonego za doping Bartosza Salamona przebił się do pierwszej jedenastki ekipy ze stolicy Wielkopolski. Zaraz po tegorocznych Świętach Bożego Narodzenia w życiu Blazicia nastąpiła wyjątkowa chwila. Piłkarz wziął ślub i to z Polką.

Słoweniec z Lecha Poznań poślubił Polkę. Piękne wesele Mihy Blazicia

Wybranką obrońcy Lecha jest Weronika Marzęda. To IV wicemiss Polski z roku 2014. Wówczas była jednak dziewczyną innego piłkarza Michała Efira - byłego zawodnika m.in. Legii Warszawa czy Ruchu Chorzów. Obecnie pracuje jako modelka. Aktywna jest także na Instagramie, gdzie jej profil śledzi 108 tys. obserwujących. Para wcale nie poznała się, gdy piłkarz zawitał do Polski, ale zdecydowanie wcześniej. Stało się to ładnych parę lat temu, gdy Słoweniec był zawodnikiem węgierskiego Ferencvarosu, z którym miał okazję grać w Lidze Mistrzów przeciwko FC Barcelonie, Juventusowi czy Dynamu Kijów.

Blazić i Marzęda zaręczyli na początku lipca tego roku, zanim jeszcze piłkarz oficjalnie trafił do Poznania. Ślub odbył się w nietypowym terminie, bo zaraz po świętach. Młoda para udała się do Słowenii, a wielkie wesele odbyło się w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Kempinski Palace w miejscowości Portoroz. Modelka podzieliła się ślubną fotografią na Instagramie. - Pan i pani Blazić - napisała.

Miha Blazić w Lechu Poznań rozegrał 21 spotkań. Zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 2025 r. Kolejny wielki moment w jego życiu może nastąpić na przełomie czerwca i lipca. Jeżeli dostanie powołanie do reprezentacji Słowenii, po raz pierwszy w karierze zagra na międzynarodowym turnieju. Jego Słowenia awansowała na Euro 2024 w Niemczech, gdzie zmierzy się w grupie z Danią, Serbią i Anglią.