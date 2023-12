Raków szykuje hit transferowy. Chce Niemca

Po odpadnięciu z Ligi Europy wiosną Raków Częstochowa będzie mógł się skupić na krajowych rozgrywkach. W ekstraklasie obrońcy tytułu zajmują dopiero czwarte miejsce z 32 punktami na koncie i aż dziewięciopunktową stratą do prowadzącego Śląska Wrocław. Wprawdzie Raków ma do rozegrania jeden mecz zaległy, to jednak będzie to spotkanie na trudnym terenie w Kielcach z Koroną. W Pucharze Polski Raków dotarł już do ćwierćfinału, gdzie także nie będzie miał łatwo - zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice.

Mistrzowie Polski intensywnie pracują nad zimowymi wzmocnieniami, których może być nawet pięć. Jedno z nich zostało już sfinalizowane - do Częstochowy trafił młody bośniacki bramkarz Muhamed Sahinović z FK Sarajewo, w perspektywie następca Vladana Kovacevicia, który może być sprzedany w zimowym oknie.

Raków szykuje hit transferowy. Chce młodzieżowego reprezentanta Niemiec

Jak informuje z kolei portal Meczyki.pl, Raków prowadzi zaawansowane rozmowy ws. sprowadzenia młodzieżowego reprezentanta Niemiec - stopera Nnamdiego Collinsa. 19-latek od lata jest piłkarzem Eintrachtu Frankfurt, ale gra jedynie w czwartoligowych rezerwach (11 meczów w Regionallidze). To dla niego krok w tył, bo w poprzednich latach reprezentował barwy Borussii Dortmund, a dokładniej rezerw i drużyn młodzieżowych tego klubu. Występował jednak wówczas w niemieckiej trzeciej lidze, a także UEFA Youth League (młodzieżowa Liga Mistrzów).

W przeszłości Nnamdim Collinsem, który jeszcze w październiku grał w reprezentacji Niemiec do lat 20, interesowały się nawet angielskie potęgi - Manchester City i Chelsea. Teraz 19-latek może trafić do Rakowa Częstochowa i być pierwszym transferem nowego dyrektora sportowego klubu - Samuela Cardenasa.

Raków rozmawia z Eintrachtem na temat półtorarocznego wypożyczenia z opcją wykupu, a że Niemcy są w stanie przyjąć takie rozwiązanie, to wiele wskazuje na to, że Collinsa we Frankfurcie już skreślono. Jeśli jednak młody stoper trafiłby pod Jasną Górę, byłby to prawdziwy hit transferowy.