To może być cios dla Widzewa! Gwiazdor blisko odejścia

Rozpoczynające się za kilka dni okienko transferowe może zmienić wiosenny układ sił w ekstraklasie. Przerwa między rundami to okazja, by wzmocnić skład, ale często także szansa na zarobek. Wiąże się to jednak z osłabieniem drużyny. Niewykluczone, że do wiosny bez swojego lidera przystąpi łódzki Widzew. Jeden z kluczowych zawodników zespołu Daniela Myśliwca jest łączony z zagranicznym transferem.

3 Fot. Marcin StÄpieL' / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl