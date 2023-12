Klub Ronaldo chce filara polskiej młodzieżówki. Problemem może być cena

21-letni Kajetan Szmyt jest już kolejny sezon liderem ekstraklasowej Warty Poznań oraz jednym z ważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski do lat 21, prowadzonej obecnie przez Adama Majewskiego. W aktualnym sezonie młody skrzydłowy rozegrał w Warcie 18 meczów ligowych, w których strzelił 6 goli i zaliczył jedną asystę.

Piłkarzem, który w Polsce wciąż ma status młodzieżowca, nie od dziś interesują się kluby z zagranicy. W poprzednich miesiącach wiele mówiło się o potencjalnym transferze Kajetana Szmyta do amerykańsko-kanadyjskiej ligi MLS. Teraz jednak, według informacji portalu Weszło, bardziej prawdopodobny jest inny kierunek.

Klub Ronaldo chce młodzieżowego reprezentanta Polski. Problemem może być cena

Jak informuje Weszło, Kajetan Szmyt jest na celowniku drugoligowego hiszpańskiego Realu Valladolid, którego właścicielem jest legendarny Ronaldo. Klub z Estadio Jose Zorrilla celuje w powrót do La Liga, a aktualnie zajmuje w tabeli Segunda Division barażowe czwarte miejsce, ze stratą ledwie dwóch punktów do czołowej dwójki, dającej bezpośredni awans.

Dlatego też w Valladolid myśli się poważnie o zimowych wzmocnieniach, a że na skrzydłach urugwajski trener Paulo Pezzolano wielkiego wyboru nie ma, to bardzo możliwy jest transfer Kajetana Szmyta.

Wysłannicy Realu Valladolid mieli już kilkakrotnie obserwować na żywo 21-latka w spotkaniach Warty Poznań czy młodzieżowej reprezentacji Polski. Warta z kolei też chętnie Szmyta by sprzedała, by pokazać, że jest w stanie skutecznie promować piłkarzy. Problemem może jednak okazać się cena.

Zdaniem nowego prezesa Warty Artura Meissnera, Szmyt jest wyceniany na ponad milion euro. Z kolei siedmiocyfrowa kwota za skrzydłowego klubu grającego w Grodzisku Wielkopolskim do tej pory skutecznie odstraszała zainteresowane kluby, których zdaniem Szmyt wart jest sześcio-, a nie siedmiocyfrową sumę pieniędzy.

Co na to Real Valladolid? Czas pokaże. Niemniej wygląda na to, że w kolejnym oknie transferowym sprawa Kajetana Szmyta będzie jednym z aktualnych tematów.