Lech podjął decyzję ws. następcy Skórasia. Wszystko jasne

Lech Poznań nie może być w pełni zadowolony z dyspozycji w tym sezonie. Klub ze stolicy Wielkopolski odpadł w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy po dwumeczu ze Spartakiem Trnava. Lech zakończył 2023 rok na trzecim miejscu w ekstraklasie z 33 punktami i stratą ośmiu do prowadzącego Śląska Wrocław. W połowie grudnia pracę stracił John van den Brom, a jego miejsce, przynajmniej do końca sezonu, zajął Mariusz Rumak, który już pracował w roli pierwszego trenera Lecha w latach 2012-2014. Teraz klub podjął decyzję o wypożyczeniu jednego z zawodników.

Lech podjął decyzję. Wypożycza zdolnego skrzydłowego do rywala w lidze

Portal meczyki.pl informuje, że Lech postanowił zgodzić się na wypożyczenie Filipa Wilaka na drugą część sezonu. Skrzydłowym interesowały się trzy kluby ekstraklasy - Puszcza Niepołomice, ŁKS Łódź oraz Ruch Chorzów. Finalnie Lech dogadał się z Ruchem na wypożyczenie Wilak do końca sezonu, ale już bez opcji wykupu. W najbliższych dniach Wilak przejdzie testy medyczne, po których finalnie dołączy do beniaminka ekstraklasy. Głównym celem Ruchu będzie wywalczenie utrzymania w lidze.

Do tej pory Wilak zagrał w czternastu meczach w pierwszym zespole Lecha, w których strzelił dwa gole. W tym sezonie występuje zarówno w ekstraklasie, jak i w rezerwach na poziomie II ligi. W połowie maja Lech ogłosił przedłużenie kontraktu ze swoim wychowankiem do końca czerwca 2026 roku. - Liczymy, że to będzie dla Filipa kapitalny bodziec do dalszego rozwoju oraz niedługo podąży drogą innych wychowanków na swojej pozycji, takich jak Kamil Jóźwiak, Kuba Kamiński czy Michał Skóraś - mówił Marcin Wróbel, dyrektor akademii Lecha tuż po przedłużeniu kontraktu.

W tym sezonie Wilak zagrał 257 minut w pierwszym zespole Lecha i znacznie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie m.in. z Kristofferem Velde, Alim Gholizadehem czy Dino Hoticiem. Po odejściu Skórasia do Club Brugge za sześć mln euro wydawało się, że to właśnie Wilak będzie jego naturalnym następcą.

Ruch wygrał do tej pory zaledwie jeden mecz w ekstraklasie, konkretnie w drugiej kolejce, gdzie rywalem był ŁKS (2:0). Od tej pory beniaminek ma aż dziesięć remisów, w tym cztery z rzędu. Zespół, którego trenerem jest Jan Woś, zagra w pierwszym ligowym meczu w 2024 roku z Legią Warszawa (09.02, godz. 20:30).